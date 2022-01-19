Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli'yi "Sevgi Dili Mimarları" ile dünyaya tanıtacaklar - Son Dakika

Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli'yi "Sevgi Dili Mimarları" ile dünyaya tanıtacaklar

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin yetiştirdiği ünlü balerin Alev Baymur'un, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle hazırlayıp, yapımcılığını üstendiği "Sevgi Dili Mimarları" isimli belgesel drama, İzmir'den sonra İstanbul, Ankara, Azerbaycan, Yunus Emre Derneği'nin yurt dışında bulunan 52 merkezi ile ABD'de gösterime girmeye hazırlanıyor.

2022 senesinin UNESCO tarafından "Yunus Yılı" ilan edilmesinin yanı sıra Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümü, Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü ve Ahi Evran'ın doğumunun 850. yıl dönümünün de UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına alındığı öğrenildi.

Sahne performanslı belgesel-hikaye şeklindeki gösterimin yönetmeni Alev Baymur, muhabirimize yaptığı açıklamada, anma ve kutlama programı kapsamında kullanılmak üzere hazırlanan "Sevgi dili mimarları" projesinin Ahi Evran'dan Hacı Bektaş Veli'ye, Haci Bektaş Veli'den Yunus Emre'ye uzanan dönemin bilgeliğinin bugünkü nesle aktarılması için haritalama anlamına gelen mapping film olarak hazırlandığını anlattı.

Koreografik ve sanatsal performansla filmle aynı anda gösterime sunulacak olan Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli söz konusu özel çalışmada Altan Gördüm, Yeşim Salkım, Ali Sürmeli, Bahtiyar Engin, Esra Dermancıoğlu, Alev Baymur, Mehmet Esen, Gökhan Karacık gibi isimlerinin yer aldığını kaydetti.

İlk kez kum sanatı ve ebru sanatının insanla buluşarak yer aldığı gösterimin, bu türde yapılan bir başka çalışma örneğinin de yine yapımcılığını kendisinin üstlendiği "Soma" ismiyle ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ödül aldığını hatırlatan Baymur, "Sevgi dili mimarları ile birlikte sevgiyi, birliği ve bütünlüğü tüm insanlığa taşımak için ihtiyaç duyulan harcı birlikte karan bu proje, Ahi Evran, Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre'nin öğretilerini nesillere aktarmaktadır" dedi.