Yunus Tütüncü: Türkmen Kimliği ve Türkiye Sevgisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yunus Tütüncü: Türkmen Kimliği ve Türkiye Sevgisi

27.05.2025 11:18
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Erbil'in Türkmen sanatçısı Tütüncü, müziğiyle Türkmen kimliğini ve Türkiye sevgisini yansıtıyor.

Erbil'in Türkmen ses sanatçılarından Yunus Tütüncü, eserlerinde işlediği Türkmen kimliğinin yanı sıra Türkiye sevgisi ve genç yetenekleri müziğe kazandırma çabalarıyla öne çıkıyor.

Sanatçı Tütüncü, Erbil başta olmak üzere Irak'taki Türkmenler arasında sevilen sanatçılar arasında yer alıyor.

Söz ve bestelerini kendi yazan Tütüncü, "ana yurdu" olarak gördüğü Türkiye'deki sanatçıları da yakından takip ediyor.

Tütüncü, Iraklı Türkmen yetenekleri öne çıkartan yarışmada rolüyle genç ses sanatçılarına da yol gösteriyor.

"Her zaman özümü onlara (Türkmenlere) hizmetkar bildim"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan 45 yaşındaki Türkmen sanatçı, 1993 yılında sanat hayatına başladığını söyledi.

Tütüncü ud çaldığını, söz ve bestelerini kendi yaptığını belirterek, işini ve edebiyatı sevdiğini dile getirdi.

Bir sanatçının mutlaka bir müzik aleti bilmesi gerektiğini vurgulayan Tütüncü, bilinmezse hangi tonda söyleneceği konusunda sıkıntı yaşanacağını ifade etti.

Tütüncü, Türkmenlerin gönlünde yer etmenin o kadar kolay olmadığının altını çizerek, "Ben Erbilim için, Türkmen Erbillilerim için her zaman fedakarlık yaptım. Her zaman özümü onlara hizmetkar bildim. Ölene kadar da öyleyim. Çünkü ben Erbilimi, Türkmenimi ve dilimi seviyorum." diye konuştu.

"Türkmenler benim şarkılarımı çok seviyorlar. Çok şarkım var kalpleri içinde taht kurmuş." diyen Tütüncü, "Men horyatçın dellıyem. Aslım nedı belliyem. Ölsem inkar etmerem. Türkmenem, Erbilliyem" sözlerini dile getirdi.

Konserlerinde okuduğu ve sözleri kendine ait olan dörtlüğe ilişkin Tütüncü, "Bu içimden çıkan bir sözdür. Ben her zaman dilimle toprağımla gurur duyarım. Ölene kadar da ne olduğumu hiçbir zaman inkar etmem." ifadelerini kullandı

"Türkiye'nin sanat hayatını çok seviyorum"

Tütüncü, eserlerinde her türden farklı konu ve duyguları işlediğini anlatarak, bir sanatçı olarak herkesi sevdiği ve baş tacı gördüğünü söyledi.

Türkiye ve Türk sanatçılara olan sevgisine ilişkin ise Tütüncü, "Türkiye bizim ana yurdumuzdur. Türkiye'nin sanat hayatını çok seviyorum, değerli üstatlar var. Müslüm babayı dinlerim, İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy dinlerim. Orhan babayı dinlerim. Ferdi Tayfur'u dinlerim." diye konuştu.

Tütüncü, genç Türkmenlerin ses yeteneklerini yarıştırdığı Kerkük merkezli yarışma "Yıldızımız sen ol" programında jürilik yaptığını hatırlatarak, "Orada sanatçı yetiştirilmek isteniyor. Sesine güvenenler oraya geliyor. Biz de onlara destek oluyoruz. Güzel sesler kabiliyetler var, gelecekleri var. Bizim boynumuzun borcudur bunlara destek olmamız." dedi.

Yunus Tütüncü, birçok kitabının da bulunduğunu belirterek, yakın zamanda yeni bir şiir kitabının Türkmen Kardeşlik Ocağı tarafından yayımlanacağını bildirdi.

Kaynak: AA

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