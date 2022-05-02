Yüzyıllardır sürdürülen bayram geleneği "amin duası" - Son Dakika
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Yüzyıllardır sürdürülen bayram geleneği "amin duası"

02.05.2022 11:20

Yüzyıllardır sürdürülen bayram geleneği "amin duası" Antalya'da doğal, tarihi güzellikleri ve dünyaca ünlü plajıyla gözde turizm bölgelerinden Çıralı'da yüzyıllardır sürdürülen "amin duası" geleneği, bu Ramazan Bayramı'nda da devam etti.

Yüzyıllardır sürdürülen bayram geleneği "amin duası"

ANTALYA - Antalya'da doğal, tarihi güzellikleri ve dünyaca ünlü plajıyla gözde turizm bölgelerinden Çıralı'da yüzyıllardır sürdürülen "amin duası" geleneği, bu Ramazan Bayramı'nda da devam etti.

Bayram namazının ardından cami avlusuna toplanan köylüler, çocuklar için satın aldıkları şekerleri bir branda üzerine dökerek cami avlusunda ellerinde poşetle bekleyen çocuklara eşit miktarda dağıttılar. Şeker dağıtımından sonra cami imamı tarafından dua okundu. Bayramların amacının insanları bir araya getirmek, kırgınlıkları ortadan kaldırmak ve çocukları sevindirmek olduğuna işaret eden vatandaşlar, geleneklerin canlı bir şekilde yaşatılmaya çalışıldığını ve bayramın esas amacı olan çocuklara bu manevi duyguyu yaşatmayı sürdüreceklerini söylediler.

Yüzyıllardır sürdürülen bayram geleneği amin duası
Yüzyıllardır sürdürülen bayram geleneği amin duası
Yüzyıllardır sürdürülen bayram geleneği amin duası
Yüzyıllardır sürdürülen bayram geleneği amin duası

YORUMLAR
500
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Ramazan Bayramı, Turizm, Çıralı, Bayram, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Yüzyıllardır sürdürülen bayram geleneği 'amin duası' - Son Dakika


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