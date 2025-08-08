YYÜ'nde 6. Tıbbi Bitkiler Hasat Bayramı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) "6. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hasat Bayramı" etkinliği düzenlendi.

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde görevli akademisyenlerin başlattığı proje kapsamında üniversite yerleşkesinde yetiştirilen bitkilerin hasadı yapıldı.

Etkinliğe katılan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, gazetecilere, tıbbi ve aromatik bitkilerin hasat öncesi görsel şöleniyle fotoğrafçılara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Geleneksel hale getirilen hasat bayramına ilginin yoğun olduğunu belirten Şevli, şöyle konuştu:

"Burada fotoğraf günleri düzenliyoruz. Çok sayıda tıbbi ve aromatik bitkinin bulunduğu bahçemizde arkadaşlarımız en güzel fotoğrafları çekmeye çalışıyor. Daha sonra hasadımızı yapıyoruz. Ziraat Fakültesi dekanımız ve hocalarımız ile yüksek lisans, doktora ve lisans öğrencilerimizle yaklaşık 20 dönümlük araziye kurulan bahçede bu bitkileri yetiştiriyoruz. Birinci öncelik eğitim. Öğrencilerimiz burada uygulama alanında çalışmalar yapıyor, lisansüstü öğrenciler denemeler yaparak burada çalışıyor. İkinci önceliğimiz genetiği korumak. Örneğin otlu peynirde çok sayıda bitki var, bunların bir kısmı eskiden her yerde gördüğümüz bitkilerdi ama artık göremiyoruz. Özellikle bölgede yetişen bitkileri burada koruma altına alıyoruz. Üçüncüsü ise maddi değeri yüksek olan tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirip rol model olmak."

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk ise tarıma gönül vermiş herkesin etkinliğe katıldığını dile getirdi.

Kısa süre önce 6 bitkinin hasadını yaptıklarını anlatan Tunçtürk, "Bugün ekinezya ve lavanta bitkisinin hasadını yaptık. İlerleyen dönemlerde hasat ettiğimiz aromatik bitkilerden katma değeri yüksek ürünler elde etmeye çalışacağız. Bu yıl bölümümüze kazandırdığımız fizibilite ünitesi ile sabun, krem, dezenfektan, kolonya gibi farklı amaçlı istatistikler yapacağız. Bahçemiz 25 günde 3 bine yakın misafir ağırladı." dedi.

Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.