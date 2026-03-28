Zara'da Nevruz Bayramı Coşkusu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zara'da Nevruz Bayramı Coşkusu

28.03.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zara'da Nevruz Bayramı kutlamaları etkinliklerle renklendi, Türk dünyası ezgileri seslendirildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde Nevruz Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Zara Anadolu Lisesi, Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi ve Zara Gençlik Merkezi işbirliğiyle Mehmet Habib Soluk Eğitim Kampüsü'nde Nevruz ateşi yakılmasıyla başlayan programda, dark, mas güreşi, ata binme, halat çekme, demir dövme, yumurta boyama, yumurta tokuşturma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Kutlamalara özel getirttirilen kurt ve şahin gösterilerinin ardından Kazakistanlı Nazerke İbrayeva ve İsmail Mamatshayev kopuz eşliğinde Türk dünyası ezgilerini seslendirdi.

Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, burada yaptığı konuşmada, "2025 yılında Türk dünyasının ortak bayramı ilan edilmesi üzerine bu yıl 2 okulumuz ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Zara Gençlik Merkezi iştirakinde öğrencilerimize yönelik bir kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Çok renkli bir programda öğrencilerimiz baharın gelişini kutladılar. Emeği geçen kurum amirlerine, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Sivas, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 17:18:48. #.0.5#
SON DAKİKA: Zara'da Nevruz Bayramı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.