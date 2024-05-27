ZBEÜ'deki 27. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası coşkuyla başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

ZBEÜ'deki 27. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası coşkuyla başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bu yıl 27.'sini düzenlediği Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Bahar Şenlikleri coşkuyla başladı. Rektör, akademisyenler, idari personeller ve öğrencilerin katıldığı şenlikte, öğrenciler kendi bölümlerini ve kulüplerini tanıtma imkanı buldu. Ayrıca, Devrek MYO Aşçılık Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan 100. yıl pastası kesildi. Şenlikler, halk oyunları gösterileri, yöresel yemek ve dans gösterileri, konserler, sinema gösterileri ve tiyatrolarla devam edecek.

27.05.2024 20:41
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ZBEÜ'deki 27. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası coşkuyla başladı

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bu yıl 27.'sini düzenlediği Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Bahar Şenlikleri coşkuyla başladı.

15 Temmuz Kampüsü'nde bir araya gelen ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, rektör yardımcıları, akademisyenler, idari personeller ve öğrenciler katıldı. Bando takımı eşliğinde Spor Salonu önüne gelen Özölçer ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kestikten sonra standları gezdi.

Öğrencilerin açtıkları stantlarda kendi bölümlerini, kulüplerini tanıtma ve ürettikleri eşyaları sergileme imkanı da bulunduğu şenlikte Devrek MYO Aşçılık Bölümü öğrencilerinin hazırladığı 100. yıl pastası kesildi.

Şenliklerin açılışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Rektör Özölçer, "27. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim, Sanat, Kültür ve Spor Şenliğimizin açılışını yaptık. İnşallah hayırlara vesile olmasını diliyoruz. 27.'sini kutladık. İnşallah nice 27'lere diyoruz. Öğrencilerimizin hem eğlenmesi hem bahar şenliği hem kariyer zirvesi hem de Ar-Ge Proje pazarımız var. Hepsini bir harmanlayıp öğrencilerimizin, firmalarımızın ve Zonguldak'ın hizmetine sunduk. Konserlerimiz de olacak. Öğrencilerimiz ve halkımızı eğlendirme amaçlı olacak. Zonguldak'a hayırlı olsun. Üniversitemizin senatosunun aldığı bir kararla 1924 yılında ilimizde kurulan Maden Mühendisliği Mektebi'ne geçmişimizi dayandırarak logomuzun altına 1924 yılı ekledik. Bu yılın içinde 100. yılımızı kutluyoruz" dedi.

Şenlik halk oyunları gösterileri, yöresel yemek ve dans gösterileri, konserler, sinema gösterileri, tiyatrolar ile devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat ZBEÜ'deki 27. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası coşkuyla başladı - Son Dakika

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