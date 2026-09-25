Zeki Müren, vefatının 30. yılında Bodrum Kalesi'nde konserle anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeki Müren, vefatının 30. yılında Bodrum Kalesi'nde konserle anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zeki Müren, vefatının 30. yılında Bodrum Kalesi\'nde konserle anıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vefatının 30. yılında Zeki Müren için Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde konser düzenlendi. Hayranların yoğun ilgi gösterdiği anma programında alan doldu, bazı vatandaşlar konseri ayakta izledi.

Türk sanat müziğinin unutulmaz sanatçısı Zeki Müren, vefatının 30. yılında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen konserle anıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen "Sanat Güneşi" Zeki Müren için düzenlenen anma programı kapsamında, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde solist Süleyman Öztaş ile sanatçı Gökhan Sezen sahne aldı.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki konsere Zeki Müren hayranları yoğun ilgi gösterdi. Alanın dolması nedeniyle bazı vatandaşlar konseri ayakta izledi.

Sanatçılar gece boyunca Zeki Müren'in sevilen eserlerini seslendirdi. Konseri izleyenler de sanatçının eserlerine eşlik ederek anma programına katıldı.

Konsere, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü İsmail Şanlı, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA
Kültür SanatZeki MürenMagazinKültürSanatMüzikSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü! Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı
Mersin’de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi Mersin'de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
23:51
Hollanda Almanya’nın galibiyet hayallerini 902’de yıktı
Hollanda Almanya'nın galibiyet hayallerini 90+2'de yıktı
23:46
Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Vucic, Netanyahu’yu pür dikkat dinledi
Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Vucic, Netanyahu'yu pür dikkat dinledi
23:32
Yine yaptı babalığını Fatih Terim’den Okan Buruk için dikkat çeken sözler
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim'den Okan Buruk için dikkat çeken sözler
23:32
Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti
Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti
22:17
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi
21:55
BM’de kepaze olan Netanyahu, Türkiye’ye dil uzattı
BM'de kepaze olan Netanyahu, Türkiye'ye dil uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 00:34:02. #.0.3#
SON DAKİKA: Zeki Müren, vefatının 30. yılında Bodrum Kalesi'nde konserle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei