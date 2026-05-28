Zeugma Mozaik Müzesi'nde Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeugma Mozaik Müzesi'nde Bayram Yoğunluğu

28.05.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeugma Mozaik Müzesi, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı, 30 bin kişi ziyaret etti.

Dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiği başta olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca tarihi İpek Yolu üzerinde 2011 yılında 30 bin metrekarelik alanda kurulan müzede, "Çingene Kızı" mozaiğinin yanı sıra "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kıyısındaki villalarda yapılan kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan eşsiz mozaikler sergileniyor.

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne de sahip olan müzeyi, bayram tatilinin 6. gününde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti.

Tur rehberi Özkan Deniz, AA muhabirine, Van'dan bölgeye tur düzenlediklerini söyledi.

Bölgede yoğun bir turizm sezonu beklediklerini ifade eden Deniz, şunları kaydetti:

"Resmi tatil ve bayram dönemlerinde yoğunluk daha da artıyor. Çalışanlar her zaman izin kullanamıyor. Bu nedenle tatil dönemlerini değerlendiriyorlar. 19 Mayıs ve 1 Mayıs'ta da benzer yoğunluk yaşandı. Kurban Bayramı'nda da aynı ilgiyi görüyoruz. Turizm güzel gidiyor, umarım daha da iyiye gider."

Sadettin Karabağ ise İzmir'den geldiklerini belirterek, "İlk defa bölgeye bayramda turla geziye çıktık. Müze harika, tarihi eserlerle dolu. İzmir'de de müzeler var ama burası apayrı bir güzellik." dedi.

Erkan Doğan da Ankara'dan geldiklerini ifade ederek, müzenin çok etkileyici olduğunu, mitolojik eserlerin günümüze taşınmasının önemli olduğunu söyledi.

Münevver Solak, Manisa'dan bayram tatili için Gaziantep'e geldiklerini ve müzeyi çok beğendiklerini dile getirdi.

Rümeysa Pınarcı ise Antalya'dan tur eşliğinde geldiklerini, bayram nedeniyle kentte yoğunluk yaşandığını ancak güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Zeugma Mozaik Müzesi, Kurban Bayramı, Kültür Sanat, Kültür, Turizm, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Zeugma Mozaik Müzesi'nde Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu
Ahmet Ercan’ın 24 yıllık evliliğinde deprem Eşine çok suçlama Ahmet Ercan'ın 24 yıllık evliliğinde deprem! Eşine çok suçlama
Okan Buruk sezonu Macaristan’da açıyor Okan Buruk sezonu Macaristan'da açıyor
Ali Koç’tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak

11:56
Büyük fırsatçılık “1.450 liraya lahmacun“ haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:13
“Kasa“ denilen Turgut Koç’tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL’ye Özel’i destekledi
"Kasa" denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi
11:11
Altın fena çakıldı Son 2 ayın dibini gördü
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü
10:58
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
10:20
Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi
Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 12:35:58. #7.12#
SON DAKİKA: Zeugma Mozaik Müzesi'nde Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.