Zeytinburnu Kültür Yayınları, 'Yılın Kurumsal Yayınevi Ödülü'nü aldı - Son Dakika
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Zeytinburnu Kültür Yayınları, 'Yılın Kurumsal Yayınevi Ödülü'nü aldı

19.04.2022 16:13
Zeytinburnu Kültür Yayınları, 'Yılın Kurumsal Yayınevi Ödülü'nü aldı

Kitaplar ve yayınevleri ile ilgili 11 farklı kategoride ödül dağıtan 'Dünya Kitap', "Yılın Kurumsal Yayınevi Ödülü'nü Zeytinburnu Kültür Yayınları'na verdi.

Kitaplar ve yayınevleri ile ilgili 11 farklı kategoride ödül dağıtan 'Dünya Kitap', "Yılın Kurumsal Yayınevi Ödülü'nü Zeytinburnu Kültür Yayınları'na verdi.

Bu yıl 29'uncu kez düzenlenen "Dünya Kitap Ödülleri" sahiplerini buldu. 2021 yılı içerisinde yayımlanan kitaplar arasından, 11 kategoride belirlenen eserler, Dünya Gazetesi abonelerinin oyları ile finale taşındı. 'Dünya Kitap Eki' seçici kurulunun çalışması ve abonelerin oylarıyla Yılın Kurumsal Yayınevi Ödülü, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları'na gitti. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları kütüphanesinde bugüne kadar 109 adet kitap ve dergi bulunuyor.


Zeytinburnu Kültür Yayınları, 'Yılın Kurumsal Yayınevi Ödülü'nü aldı
Zeytinburnu Kültür Yayınları, 'Yılın Kurumsal Yayınevi Ödülü'nü aldı
Zeytinburnu Kültür Yayınları, 'Yılın Kurumsal Yayınevi Ödülü'nü aldı
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Zeytinburnu, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Zeytinburnu Kültür Yayınları, 'Yılın Kurumsal Yayınevi Ödülü'nü aldı - Son Dakika


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