Zeytinburnu'nda Halk Dansları Gösterisi

Zeytinburnu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 11 Haziran'da Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre topluluk, izleyenleri Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen otantik halk oyunlarıyla kültürel bir yolculuğa çıkaracak.

Halay, zeybek, horon, roman dansları ve Üsküp yöresine özgü figürlerin, 54 amatör dansçı tarafından sahneleneceği gösteride otantik sürprizler geceye renk katacak.

Suat Beşkardeş'in önderliğindeki proje, toplumun farklı kesimlerinden bireylerin, kültür aracılığıyla ortak bir zeminde buluşabileceğini gözler önüne serecek.