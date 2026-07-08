Zeytincilik Müzesi Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Zeytincilik Müzesi Yeniden Açıldı

Zeytincilik Müzesi Yeniden Açıldı
08.07.2026 11:17
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Hatay'daki Zeytincilik Müzesi, deprem sonrası restorasyonla tekrar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Hatay'da yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip olan ve kentin ilk zeytinyağı fabrikası olma özelliği taşıyan Zeytincilik Müzesi, depremde aldığı hasar sonrası restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları titizlikle tamamlanarak, düzenlenen törenle yeniden hizmete açıldı. Açılışta konuşan Vali Mustafa Masatlı, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kuran müzenin bölgeye hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da zeytin üretiminin geçmişi yüzyıllar öncesine dayanıyor. Altınözü ilçesinde bulunan ve yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip olan kentin ilk zeytinyağı fabrikası olma özelliğini taşıyan ve Antakyalı hayırsever Sıtkı Durmuş Debboğlu tarafından vakfedilen tarihi yapı; Zeytincilik Müzesi haline getirilerek vatandaşların ziyaretine açılmıştı.

6 Şubat depreminde ağır hasar gören Sıtkı Durmuş Debboğlu Vakfı Zeytincilik Müzesi, restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları titizlikle tamamlanarak düzenlenen törenle yeniden hizmete açıldı.

Açılış programına katılan Vali Masatlı, zeytinin kadim coğrafyada yalnızca bir tarım ürünü değil; bereketin, emeğin, dayanışmanın ve medeniyetimizin en güçlü sembollerinden biri olduğunu ifade etti. Kadim şehrin tarihi ve kültürel değerlerini yaşatmanın, şehrin yeniden ihya ve inşa sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Vali Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalar kapsamında yalnızca konutların ve sosyal donatı alanlarının değil, tarihi eserlerin ve kültürel mirasın da büyük bir hassasiyetle ayağa kaldırıldığını belirtti.

Vali Masatlı, eserin ihya edilmesinde büyük emeği bulunan merhum Sıtkı Durmuş Debboğlu'nu rahmetle yad ederek, müzenin bugüne kadar yaşatılmasındaki katkılarından dolayı Debboğlu ailesine teşekkür etti.

Hatay'daki tarihi ve kültürel değerlerimizi ayağa kaldırmamız gerektiğini ifade eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Bugün vakıf kültürümüzün çok önemli örneklerinden birinin açılışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Zeytin bizim topraklarımızda medeniyetin, bereketin diğer tarafta kardeşliğin, dostluğun ve asırlardır gelen bir birikimin sembolüdür. Çünkü burası Hatay'ımızın ilk zeytin fabrikasıdır. Dolayısıyla tarihten gelen yani tarladan sofraya uzanan o güzel bağlantısını kuran en önemli işlem merkezidir. Süreç içerisinde bu zeytin fabrikası, insanlarımızın emeğini değere dönüştürürken, diğer taraftan da asırlardır gelen bu yolculuğu bize en açık bir şekilde ifade etmek için ayaktadır. Buradaki tarihi ve kültürel değerlerimizi ayağa kaldırmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Zeytincilik Müzesi Yeniden Açıldı - Son Dakika

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