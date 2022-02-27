ZONGULDAK - Emekliliğinde tanıştığı naht sanatında usta oldu - Son Dakika
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ZONGULDAK - Emekliliğinde tanıştığı naht sanatında usta oldu

27.02.2022 12:19

Zonguldak'ta emekli işçi Tuncay Çetinkaya, arkadaşlarının teşvikiyle katıldığı kurs sayesinde naht sanatında usta oldu.

Zonguldak'ta emekli işçi Tuncay Çetinkaya, arkadaşlarının teşvikiyle katıldığı kurs sayesinde naht sanatında usta oldu.

Ereğli ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Çetinkaya, demir çelik fabrikasından 2009'da emekli oldu.

Naht kursuna kayıt yaptıran arkadaşları, yeterli sayıya ulaşmak için Çetinkaya'yı da davet etti.

Arkadaşlarının teşvikiyle kursa katılan Çetinkaya, zamanla kendini geliştirerek yaklaşık 10 yıldır kıl testereyle hat eserlerini ahşaba işliyor.

Yaşadığı binanın zemin katında el emeği göz nuruyla ortaya çıkardığı 100'e yakın eseri beğeni gören Çetinkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen sanatçı tanıtım kartı sahibi olmak için başvuruda bulundu.

Mülakatlardan geçerek kartı almaya hak kazanan Çetinkaya, yeni eserler üreterek naht sanatını geleceğe taşımayı hedefliyor.

"Yeniden kişisel sergi açmayı hedefliyorum"

Tuncay Çetinkaya, AA muhabirine, arkadaşlarının teşvik etmesiyle katıldığı naht kursunu tamamlayarak, bu alanda kendi geliştirmeye karar verdiğini söyledi.

Oturduğu apartmanın zemin katında çalışmalara başladığını aktaran Çetinkaya, "Kurs bittikten sonra internet üzerinden araştırmalar yaptım ve naht sanatına yönelmeyi tercih ettim. Yaklaşık 10 yıldır bu sanatla uğraşıyorum." diye konuştu.

Çetinkaya, naht sanatının, hat eserlerinin oyma ve kakma yöntemleri kullanılarak ahşabın kıl testereyle kesilip kabartma şeklinde monte edilerek gerçekleştirildiğini dile getirerek, bu sanatın incelikli olduğunu aktardı.

"Kullandığımız ahşap, ceviz, abanoz, kestane, kiraz, armut, maun ağacından oluşuyor. 10 yılda yaklaşık 100 civarında çalışmam var. Ereğli'de 2 kişisel, 4 karma sergiye katıldım. Ereğli'de ve farklı bir ilde festival etkinlikleri kapsamında eserlerim sergilendi. Araya pandemi girince sergi açma olanağımız olmadı. Önümüzdeki süreçte yeniden kişisel sergi açmayı hedefliyorum." ifadelerini kullanan Çetinkaya, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "sanatçı tanıtım kartı" almaya hak kazandığını kaydetti.

Çetinkaya, "Bakanlığımız bizleri çeşitli etkinliklere yönlendirecektir, bizler de bu etkinliklere katılacağız." dedi.

Unutulmaya yüz tutan naht sanatına gençlerin ilgisinin olmadığını aktaran Çetinkaya, usta öğreticilerin gençleri teşvik ederek bu sanata yönlendirebileceğini belirtti.

ZONGULDAK - Emekliliğinde tanıştığı naht sanatında usta oldu
ZONGULDAK - Emekliliğinde tanıştığı naht sanatında usta oldu
ZONGULDAK - Emekliliğinde tanıştığı naht sanatında usta oldu

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Zonguldak, Ereğli, Emekli, işçi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ZONGULDAK - Emekliliğinde tanıştığı naht sanatında usta oldu - Son Dakika


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