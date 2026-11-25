Zonguldak Valisi ve eşi, Öğretmenler Günü'nde öğrenci eserleri sergisini açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 'Öğretmenin İzinde' temalı yarışmada dereceye giren öğrenci eserlerinden oluşan sergiyi açtı. Çift, sergiyi gezerek eserleri inceledi, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü programı kapsamında düzenlenen "Öğretmenin İzinde" temalı yarışmada dereceye giren öğrencilerin eserlerinden oluşan serginin açılışını gerçekleştirdi.
Açılışın ardından sergiyi gezen Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, öğrencilerin hazırladığı eserleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Hacıbektaşoğlu çifti, sergide emeği geçen öğrenciler ile öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Kaynak: İHA
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