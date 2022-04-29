0 TL Sizin Değil Onların Hayatını Değiştirebilir - Son Dakika
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0 TL Sizin Değil Onların Hayatını Değiştirebilir

29.04.2022 23:07
0 TL Sizin Değil Onların Hayatını Değiştirebilir

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin, oyuncu Akasya Asıltürkmen ile Instagram yayını gerçekleştirdi. Evgin, Cerebral Palsy'nin sivil alandaki 50.yılını ve vakfın çalışmalarını anlattı.

Akasya Asıltürkmen, "Elimden geldiğince ben ve birçok sanatçı arkadaşım Cerebral Palsy Türkiye-Türkiye Spastik Çocuklar Vakfını destekliyoruz. Yaptığımız canlı yayınlarla bizi izleyenleri bilgilendiriyoruz. Gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesiyle oluşan, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan engellilik durumu. Ülkemizde her gün 16'dan fazla bebek, bir başka deyişle Türkiye'de her yıl 6.000'den fazla bebeğe Cerebral Palsy tanısı konuluyor. DESTEK yazarak 8728'e göndereceğiniz her SMS ile vakfa 10 TL bağışlamış oluyorsunuz." dedi.

0 TL Sizin Değil Onların Hayatını Değiştirebilir
0 TL Sizin Değil Onların Hayatını Değiştirebilir

YORUMLAR
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Yapı Kredi'den yılın ilk çeyreğinde 7,3 milyar TL net kar Yapı Kredi'den yılın ilk çeyreğinde 7,3 milyar TL net kar TEB'den ilk çeyrekte yaklaşık 1,6 milyar liralık net kâr TEB'den ilk çeyrekte yaklaşık 1,6 milyar liralık net kâr

Akasya Asıltürkmen, Cerebral Palsy, Türk Lirası, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 0 TL Sizin Değil Onların Hayatını Değiştirebilir - Son Dakika


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