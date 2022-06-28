Oyuncu Neslihan Atagül
ile Kadir Doğulu
'nun yapımcılığını üstlendiği 'Leylifer' isimli dizinin oyuncu kadrosu belli oldu. Metin Balekoğlu'nun yöneteceği dizide Can Verel başrolde yer alacak.
Geçmişte birçok başarılı yapımda rol alan ünlü oyuncu Berna Keskin de günlük olarak yayınlanacak dizinin kadrosuna dahil oldu.Senaristligini Nihan Eren'in üstlendiği dizide Berna Keskin oyunculuk kariyerine 'Leylifer' dizisiyle devam edecek...
Kaynak: Snob Magazin
Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Magazin, Son Dakika
Son Dakika › Magazin › #039;leylifer' Dizisinin Oyuncu Kadrosuna Dahil Oldu - Son Dakika
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