#039;leylifer' Dizisinin Oyuncu Kadrosuna Dahil Oldu - Son Dakika
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#039;leylifer' Dizisinin Oyuncu Kadrosuna Dahil Oldu

28.06.2022 15:21
#039;leylifer' Dizisinin Oyuncu Kadrosuna Dahil Oldu

Ünlü oyuncu Berna Keskin, Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün yapımcılığını üstlendiği yeni dizi 'Leylifer'in oyuncu kadrosuna dahil oldu. İşte detaylar...

Oyuncu Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun yapımcılığını üstlendiği 'Leylifer' isimli dizinin oyuncu kadrosu belli oldu. Metin Balekoğlu'nun yöneteceği dizide Can Verel başrolde yer alacak.

Geçmişte birçok başarılı yapımda rol alan ünlü oyuncu Berna Keskin de günlük olarak yayınlanacak dizinin kadrosuna dahil oldu.Senaristligini Nihan Eren'in üstlendiği dizide Berna Keskin oyunculuk kariyerine 'Leylifer' dizisiyle devam edecek...

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Kaynak: Snob Magazin

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin #039;leylifer' Dizisinin Oyuncu Kadrosuna Dahil Oldu - Son Dakika

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