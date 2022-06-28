Geçmişte birçok başarılı yapımda rol alan ünlü oyuncu Berna Keskin de günlük olarak yayınlanacak dizinin kadrosuna dahil oldu.Senaristligini Nihan Eren'in üstlendiği dizide Berna Keskin oyunculuk kariyerine 'Leylifer' dizisiyle devam edecek...

Kaynak: Snob Magazin

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › #039;leylifer' Dizisinin Oyuncu Kadrosuna Dahil Oldu - Son Dakika

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