'Rüzgargülü' vizyon için gün sayıyor

Yönetmenliğini ve aynı zamanda yapımcılığını Meryem Beyza Er'in üstlendiği filmin senaryosunu Mert Selek kaleme alırken, kurgusunu Merve Miray Alan, müzik içeriğini ise Zafer Günen üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosununda ise; Cansu Fırıncı, Atakan Yarımdünya, Erdal Hanedar, Hakan Örge, Mustafa Şimşek gibi isimler yer aldı.

ÖDÜL SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Malatya film festivalinden ödül alan başarılı yönetmen Meryem Beyza Er, ödül töreninde yaptığı konuşmasında "Ben filmimde sadece güneşte yaşayabilen ancak gölgede yaşamaya zorlanan bir çiçeğin hikayesini anlattım. Umarım kadınlarla ilgili bir daha film yapmak zorunda kalmayız ve nerede istersek orada yaşarız. Buraya gelebilmek ve aranızda olabilmek çok zordu ama artık gölgede yaşayamıyorum. Umarım beni aranızda kabul edersiniz." dedi.

VİZYON İÇİN GÜN SAYIYOR

Kurucusu olduğu Kum Film ve K.A Yapımın'ın yapımcılığında yönetmenliğini kendi üstlendiği " Rüzgargülü " filminin oyuncu kadrosunda ise Murat Akkoyun, Hande Katipoğlu, Yılmaz Gruda ve Pelin Sönmez'in yanı sıra çok başarılı çocuk oyuncular da yer alıyor.

Ödüllü çocuk oyuncu Ebrar Alya Demirbilek ile birlikte Alihan Türkdemir, Batuhan Davutoğlu, Miraç Süzer ve Ada Mina Küçük'te filmde yer alıyor. Yeşilçam tadında aile komedi filmi olan Rüzgargülü filmi 18 Şubat'ta CJ Entertaiment dağıtımında vizyona girmeye hazırlanıyor .