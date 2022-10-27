Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles hakkında çok konuşulacak iddia: Sette gizlice öpüştüler - Son Dakika
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Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles hakkında çok konuşulacak iddia: Sette gizlice öpüştüler

27.10.2022 12:09

Ünlü şarkıcı Harry Styles'ın oyuncu Olivia Wilde ile ilişkiye başlamadan kısa bir süre önce film setinde başrol oyuncusu Florence Pugh'u gizlice öptüğü iddiası dünya basınında gündem oldu.

Bir döneme damgasını vuran İngiliz müzik grubu One Direction dağıldıktan sonra solo müzik kariyerinde büyük bir ivme kazanan Harry Styles, Don't Worry Darling filmiyle gündemde.

ÖPÜŞME İDDİASI GÜNDEM OLDU

Yedi yıldır nişanlı olduğu, iki çocuğunun babası Jason Sudeikis ile yollarını ayıran Olivia Wilde, yönetmenliğini ve önemli rollerinden birini üstlendiği Don't Worry Darling' birlikte çalıştığı Harry Styles ile aşk yaşamaya başlamıştı. Harry Styles ve güzel oyuncu birlikte yaşamaya başlamıştı. İkilinin aşkı dolu dizgin sürerken Harry Styles hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Harry Styles'i zora sokacak iddia: Sette gizlice öpüştüler

"BİR GECE BİRAZ ÖPÜŞTÜLER"

İddiaya göre Don't Worry Darling oyuncusu Florence Pugh ve Harry Styles öpüştü. Setten bir kaynak açıklamasında "Harry ve Florence, başından beri ekranda inanılmaz derecede iyi tercüme edilen kimyaya sahipti. Bir gece biraz öpüştüler. "Harry o zamanlar bekardı ve Florence, -ironik bir şekilde- manşetlerden kaçınmak için ayrılığı sessiz tutmasına rağmen Zach Braff'tan ayrılmıştı" dedi.

Harry Styles'i zora sokacak iddia: Sette gizlice öpüştüler
Harry Styles'i zora sokacak iddia: Sette gizlice öpüştüler
Kaynak: Snob Magazin
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Jason Sudeikis, Olivia Wilde, Harry Styles, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles hakkında çok konuşulacak iddia: Sette gizlice öpüştüler - Son Dakika

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