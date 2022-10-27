Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles hakkında çok konuşulacak iddia: Sette gizlice öpüştüler

Bir döneme damgasını vuran İngiliz müzik grubu One Direction dağıldıktan sonra solo müzik kariyerinde büyük bir ivme kazanan Harry Styles, Don't Worry Darling filmiyle gündemde.

ÖPÜŞME İDDİASI GÜNDEM OLDU

Yedi yıldır nişanlı olduğu, iki çocuğunun babası Jason Sudeikis ile yollarını ayıran Olivia Wilde, yönetmenliğini ve önemli rollerinden birini üstlendiği Don't Worry Darling' birlikte çalıştığı Harry Styles ile aşk yaşamaya başlamıştı. Harry Styles ve güzel oyuncu birlikte yaşamaya başlamıştı. İkilinin aşkı dolu dizgin sürerken Harry Styles hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

"BİR GECE BİRAZ ÖPÜŞTÜLER"

İddiaya göre Don't Worry Darling oyuncusu Florence Pugh ve Harry Styles öpüştü. Setten bir kaynak açıklamasında "Harry ve Florence, başından beri ekranda inanılmaz derecede iyi tercüme edilen kimyaya sahipti. Bir gece biraz öpüştüler. "Harry o zamanlar bekardı ve Florence, -ironik bir şekilde- manşetlerden kaçınmak için ayrılığı sessiz tutmasına rağmen Zach Braff'tan ayrılmıştı" dedi.