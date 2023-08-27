1 ay önce anne olan Aslı Enver'den ayna karşısında aile pozu - Son Dakika

1 ay önce anne olan Aslı Enver'den ayna karşısında aile pozu

1 ay önce anne olan Aslı Enver\'den ayna karşısında aile pozu
Son Güncelleme: 27.08.2023 11:16

Bir ay önce anne olan güzel oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabından eşi ve kızıyla ayna pozunu paylaştı.

Bir ay önce anne olan ünlü oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabından eşi ve kızıyla birlikte çekilmiş bir ayna pozunu takipçileri ile paylaştı. Enver, bu paylaşımı ile yeni annelik heyecanını ve mutluluğunu da yansıtmış oldu.

AYNA KARŞISINDA POZ VERDİLER

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve geçtiğimiz sene Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, 1 ay önce ilk bebeğini kucağına aldı. Şimdilerde vaktinin büyük bir kısmını çocuğuyla geçiren Enver, kızı ve eşiyle çekilmiş ayna pozunu paylaştı.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Magazin

Aslı Enver, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 1 ay önce anne olan Aslı Enver'den ayna karşısında aile pozu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 ay önce anne olan Aslı Enver'den ayna karşısında aile pozu - Son Dakika
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