1 milyon liralık soruyu bilen Rabia Birsen Güvercin, büyük ödülün sahibi oldu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia Birsen Güvercin , 1 milyonluk soruya gelmeyi başardı. Son soruda " Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusuyla karşılaşan doğru cevabı vererek büyük ödüle ulaştı.Doğru cevabı verdiğini görünce büyük sevinç yaşayan yarışmacı, gözyaşlarına hakim olamadı.

1 MİLYON LİRARIK SORUYU AÇTIRDI

Popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu 24 yaşındaki yarışmacı Rabia Birsen Güvercin,1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. 1 haftalık süre zarfında bilgilere tekrar baktığını söyleyen 24 yaşındaki yarışmacı, "Örnek soru yok. 4 tane ya da 5 tane. Hiçbir fikrim yok. Ne geleceğine dair hiçbir fikrim yok. Umarım bildiğim yerden gelir" açıklamasında bulundu.

İŞTE FİNAL SORUSU

Son soruda "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusu soruldu. Şıklar ise "Ş,V,G,H" olarak verildi.

1 MİLYONLUK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

V harfini seçen Güvercin, doğru cevap vererek 1 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Doğru cevabı verdiğini görünce büyük sevinç yaşayan yarışmacı, gözyaşlarına hakim olamadı.