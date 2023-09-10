1 milyon liralık soruyu bilen Rabia Birsen Güvercin, büyük ödülün sahibi oldu - Son Dakika

1 milyon liralık soruyu bilen Rabia Birsen Güvercin, büyük ödülün sahibi oldu

Son Güncelleme: 10.09.2023 23:23

Kim Milyoner Olmak İster'de final sorusuna kadar gelen Rabia Birsen Güvercin, 1 milyon liralık soruyu da doğru cevaplayarak büyük ödülün sahibi oldu. Doğru cevabı verdiğini görünce büyük sevinç yaşayan yarışmacı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia Birsen Güvercin , 1 milyonluk soruya gelmeyi başardı. Son soruda " Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusuyla karşılaşan doğru cevabı vererek büyük ödüle ulaştı.Doğru cevabı verdiğini görünce büyük sevinç yaşayan yarışmacı, gözyaşlarına hakim olamadı.

1 MİLYON LİRARIK SORUYU AÇTIRDI

Popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu 24 yaşındaki yarışmacı Rabia Birsen Güvercin,1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. 1 haftalık süre zarfında bilgilere tekrar baktığını söyleyen 24 yaşındaki yarışmacı, "Örnek soru yok. 4 tane ya da 5 tane. Hiçbir fikrim yok. Ne geleceğine dair hiçbir fikrim yok. Umarım bildiğim yerden gelir" açıklamasında bulundu.

İŞTE FİNAL SORUSU

Son soruda "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusu soruldu. Şıklar ise "Ş,V,G,H" olarak verildi.

1 milyon liralık soruyu bilen Rabia Birsen Güvercin, büyük ödülün sahibi oldu

1 MİLYONLUK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

V harfini seçen Güvercin, doğru cevap vererek 1 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Doğru cevabı verdiğini görünce büyük sevinç yaşayan yarışmacı, gözyaşlarına hakim olamadı.

1 milyon liralık soruyu bilen Rabia Birsen Güvercin, büyük ödülün sahibi oldu
1 milyon liralık soruyu bilen Rabia Birsen Güvercin, büyük ödülün sahibi oldu
1 milyon liralık soruyu bilen Rabia Birsen Güvercin, büyük ödülün sahibi oldu
1 milyon liralık soruyu bilen Rabia Birsen Güvercin, büyük ödülün sahibi oldu

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 1 milyon liralık soruyu bilen Rabia Birsen Güvercin, büyük ödülün sahibi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 milyon liralık soruyu bilen Rabia Birsen Güvercin, büyük ödülün sahibi oldu - Son Dakika
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