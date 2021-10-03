12 yıl sonra sahnelere dönen İmparator kazandığı para ile ağızları açık bıraktı! 5 konser için toplam 27 milyon TL alacak

İbrahim Tatlıses sahnelere fırtına gibi bir dönüş yaptı. 2011 yılında başından vurulan ve uzun süre tedavi gören Tatlıses, yıllar sonra ilk konserini 23 Eylül'de Kuruçeşme Açıkhava'da vermişti. 12 yıldan bu yana sahnelerden uzak olan ünlü şarkıcıgece için servet harcamıştı. İbrahim Tatlıses'in o konserlerden sonra kısmeti açıldı.

5 KONSERDEN 27 MİLYON TL KAZANACAK

'İmparator' lakabıyla tanınan şarkıcı, ilk yurtdışı konseri için, dudak uçuklatan bir anlaşmaya imza attı. Tatlıses, Belarus'un başkenti Minsk'teki ünlü bir otelde ve yılbaşında olmak üzere beş konser verecek. Ünlü isim dört konser için 500'er bin dolar, yılbaşı konseri için de 1 milyon dolar alacak. Tatlıses, Belarus konserlerinden toplamda 3 milyon dolar (26.6 milyon lira) kazanacak.