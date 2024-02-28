18 yaşındaki kızını kaybetmişti! Yalçın Özden, korkunç kazayı anlattı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu usta oyuncu Yalçın Özden oldu. Ailesinden bahseden Özden, 33 yıl önce hayatını kaybeden kızıyla ilgili konuştu.
Kızının ölümüyle ilgili pek konuşmadığını belirten Yalçın Özden, 33 yıl önce yaşananları tüm içtenliğiyle anlattı. Kızını bir kazada kaybettiğini söyleyen oyuncu şunları anlattı: "2 çocuğum vardı bir tanesini 1991 senesinde kaybettik. Kaybımı pek anlatmamıştım. 18 yaşındaki kızım motor kazasında hayatını kaybetti. Allah'a inanan Müslüman bir insanım. Sabah namazını duyduğumda kılar, cuma namazına da giderim. Kızım motoru olan zengin çocuklarla arkadaştı ve ara ara onlarla gezmeye çıkardı. 40 yaşındaki bir iş adamının kullandığı motora binmiş. Köprüde şerit değiştirirken bir minibüse arkadan çarpmışlar. Adam kask olmasına rağmen kaza anında ölüyor, kızımı da hastaneye götürmüşler. Ben zaten haberi alınca kendimden gittim hiçbir şey düşünemedim. Kaza cumartesi günü oldu kızımı Vakıf Gureba Hastanesi'ne götürmüşler ama orada da stajyer doktorlar varmış. Halbuki karşısında tam teşekküllü bir hastane vardı. İlahi karar verilmişti ben buna inanıyorum. Kızımı başka hastaneye sevk ederken ambulansta kaybettik. Ben peşinden arabayla takip ediyordum. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Dünyanın en büyük acısı. Anne, baba, kardeş, teyze öldüğünde ecel diyebilirsin ama evladın ölmesi feci bir şey."
"Eşim, kızım öldüğünden beri 5 vakit namaz kılar. Kızım öldükten sonra 4 sene beş vakit namaz kıldım ve her namazda ağlıyordum. 4 sene sonra kızımın öldüğünü kabullenebildim. Ben bir süre her şeyi bırakmayı düşünmüştüm. Eve gelen bir hoca 'Ben 3 çocuğumu hastalıktan kaybettim, sakın işini bırakma devam et' dedi. İşimle meşgul olmak beni biraz oyaladı. Kızımın mezarına sık sık gidiyorum. Artık benim için ölümün hiçbir önemi yok. Kızımın yanındaki 2 mezarı da eşim ve kendim için aldım. Tam 33 sene oldu..."
"Vefat eden kızına ne söylemek istersin?" sorusu üzerine sözlerine devam eden Özden "Teşekkür ederim. Biliyorum orada rahatsın ve mutlusun. 18 yaşındaki bir insan çok masumdur, hayatı bile tam kavramamıştır. Günahı bile yoktur. Sen görevini yapıp geri döndün ve oradan bizi koruduğunu biliyorum. Bunu hissediyorum. En güzel zamanlarda yine beraber olalım" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › 18 yaşındaki kızını kaybetmişti! Yalçın Özden, korkunç kazayı anlattı - Son Dakika
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