Merve Demir, İbrahim Tatlıses'le Yaşadığı Olayı Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Merve Demir, İbrahim Tatlıses'le Yaşadığı Olayı Anlattı

30.08.2022 16:41
Merve Demir, İbrahim Tatlıses'le Yaşadığı Olayı Anlattı

2 gece üst üste sahne alan ve İbrahim Tatlıses'in kaza geçirdiği gece Tatlıses'in ön programında sahneye çıkan şarkıcı Merve Demir, İbrahim Tatlıses'le yaşadığı olayı anlattı.

Geçtiğimiz gün Günay Bodrum'da Merve Demir fırtınası esti. 2 gece üst üste sahne alan ve İbrahim Tatlıses'in kaza geçirdiği gece Tatlıses'in ön programında sahneye çıkan Demir, İbrahim Tatlıses'le yaşadığı olayı anlattı. Gece sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir: 'Bu gece benim için çok özeldi. Hem İbrahim beyle sahne almak, hem de onun tecrübelerinden faydalanmak oldukça iyi geldi. İbrahim Beyin sahne aşkına hayran olmamak elde değil, 'Allah benim canımı sahnede alsın. Ömrüm yettiğince sahneye çıkacağım' diyor. Böyle bir sanatçıdan öğreneceğim daha çok şey var' diye konuştu.

YORUMLAR
500
Mersin'de cenaze töreninde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada toplam 6 kişi yaralandı Mersin'de cenaze töreninde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada toplam 6 kişi yaralandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmek birileri için ayıp olabiliyor İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmek birileri için ayıp olabiliyor Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in yakalandığı 'Brain' operasyonundan yeni ayrıntılar! Özel eşyalarına el konuldu Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in yakalandığı 'Brain' operasyonundan yeni ayrıntılar! Özel eşyalarına el konuldu
Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Demir, İbrahim Tatlıses'le Yaşadığı Olayı Anlattı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
16:27 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmek birileri için ayıp olabiliyor
15:47 Manchester United, dudak uçuklatan bonservis bedeliyle Antony'i transfer etti
15:42 Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in yakalandığı "Brain" operasyonundan yeni ayrıntılar! Özel eşyalarına el konuldu
15:40 CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlere mesaj gönderdi: Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız
15:33 Braga, Serdar Saatçi'nin peşinde! Portekizliler cazip teklif sundu
15:33 TikTok'ta canlı yayın açarak hediye isteyen Mehmet Ali Erbil dilini çıkarıp salladı
15:33 Sadece meyve, sebze ve anne sütü ile beslediği küçük oğlunun ölümüne sebebiyet veren vegan anneye büyük ceza
15:21 Washington Post'a konuşan ABD'li istihbaratçılar: İran, Rusya'ya çok sayıda SİHA gönderdi ancak ilk testte ciddi teknik sorunlar çıktı
15:19 Ukrayna hain ilan etmişti! Savaşta Rusların tarafına geçen politikacı ve eşi evinde infaz edildi
15:17 İzmir'de korkutan kaza! Pervanesi yere çarpan helikopter devrildi: 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 16:41:50. #1.11#
SON DAKİKA: Merve Demir, İbrahim Tatlıses'le Yaşadığı Olayı Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement