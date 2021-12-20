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2. Sayfa programının canlı yayınında küfür skandalı! Müge ve Gülşen ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika

2. Sayfa programının canlı yayınında küfür skandalı! Müge ve Gülşen ne yapacağını şaşırdı

20.12.2021 13:57

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında skandal anlar yaşandı. Konuklardan Astrolog Dinçer Güner, yayında olduğunu fark etmeyince küfür etti. Bu sırada sunucular Müge ve Gülşen'in de birbirlerine baktıktan sonra durumu toparlamaya çalıştıkları görüldü.

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen programları arasında yer alan 2. Sayfa programında skandal anlar yaşandı. Programın konukları arasında yer alan ünlü astrolog Dinçer Güner, her zamanki neşeli tavırlarıyla stüdyoya girdi ancak bu sırada kameralar kayıttaydı. Güner, kameralardan habersiz büyük bir gafa imza attı.

BİR ANDA KÜFÜR ETTİ

Astrologlar Dinçer Güner ile Hande Kazanova, 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına katıldı. Canlı yayına enerjik bir şekilde giriş yapan astrolog Dinçer Güner, "Yıla böyle mi gireceğiz?" sorusu karşısında uzun süre akıllardan çıkmayacak bir küfre imza attı. Program sunucuları Güner'e gülerek canlı yayında olduklarını hatırlatırken, Güner de şaşırarak, "Başladık mı?" diye sordu.

NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR

Müge ve Gülşen'in olay sırasındaki paniği de gözlerden kaçmadı. Küfrü duyan ikili, telaşlı şekilde birbirine baktıktan sonra durumu kurtarmaya çalıştı. Bu anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.

2. Sayfa programının canlı yayınında küfür skandalı! Müge ve Gülşen ne yapacağını şaşırdı

Gülşen, Gökçe, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2. Sayfa programının canlı yayınında küfür skandalı! Müge ve Gülşen ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 2. Sayfa programının canlı yayınında küfür skandalı! Müge ve Gülşen ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
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