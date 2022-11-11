Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi Prestij Meselesi'nden ilk kareler geldi - Son Dakika
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Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi Prestij Meselesi'nden ilk kareler geldi

11.11.2022 10:54

2003 yılında hayatını kaybeden yapımcı Hilmi Topaloğlu'nun sahibi olduğu Prestij Müzik'in kuruluş hikayesinin anlatıldığı Prestij Meselesi filminin ilk karelerinde Özcan Deniz, Haluk Levent, Mahsun Kırmızıgül ve Hilmi Topaloğlu'nu canlandıran oyuncuların benzerlikleri dikkat çekti.

Mahsun Kırmızıgül'ün 1 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybeden ünlü müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun sahibi olduğu Prestij Müzik'in kuruluş hikayesinin anlatacağı Prestik Meselesi filmi, 3 Şubat'ta vizyona girecek. Merakla beklenen filmin setinden fotoğraflar gelmeye başladı.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Yılın en çok beklenen filmi Prestij Meselesi'nde Hilmi Topaloğlu'na hayat veren Engin Hepileri ve Şinasi karakterini canlandıran Eser Yenenler, Onur Gözeten(Özcan Deniz), Ali Erkin(Haluk Levent) ve Mahmut Kırmızıgül'e (Mahsun Kırmızıgül) yer alıyor. Set başlamadan canlandıracakları dev sanatçıların yüzlerce konserini izleyen üçlü, filmin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül'den büyük destek görüyorlar.

Mahsun Kırmızıgül'ün merakla beklenen Prestij Meselesi filminden ilk kareler geldi
Mahsun Kırmızıgül'ün merakla beklenen Prestij Meselesi filminden ilk kareler geldi
Mahsun Kırmızıgül'ün merakla beklenen Prestij Meselesi filminden ilk kareler geldi
Mahsun Kırmızıgül'ün merakla beklenen Prestij Meselesi filminden ilk kareler geldi
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Mahsun Kırmızıgül, Prestij Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi Prestij Meselesi'nden ilk kareler geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi Prestij Meselesi'nden ilk kareler geldi - Son Dakika
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