Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi Prestij Meselesi'nden ilk kareler geldi

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Mahsun Kırmızıgül'ün 1 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybeden ünlü müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun sahibi olduğu Prestij Müzik'in kuruluş hikayesinin anlatacağı Prestik Meselesi filmi, 3 Şubat'ta vizyona girecek. Merakla beklenen filmin setinden fotoğraflar gelmeye başladı.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Yılın en çok beklenen filmi Prestij Meselesi'nde Hilmi Topaloğlu'na hayat veren Engin Hepileri ve Şinasi karakterini canlandıran Eser Yenenler, Onur Gözeten(Özcan Deniz), Ali Erkin(Haluk Levent) ve Mahmut Kırmızıgül'e (Mahsun Kırmızıgül) yer alıyor. Set başlamadan canlandıracakları dev sanatçıların yüzlerce konserini izleyen üçlü, filmin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül'den büyük destek görüyorlar.