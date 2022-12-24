2004 yılında boşanan Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, aynı tiyatro oyununda buluştu - Son Dakika
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2004 yılında boşanan Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, aynı tiyatro oyununda buluştu

24.12.2022 10:35

2004 yılında boşanan Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, aynı tiyatro oyununda buluştu. Yıllar sonra bir araya gelen iki usta isim, 2023 yılında izleyiciyle buluşacak olan "Kel Şarkıcı" adlı oyunda sahneyi paylaşacak.

Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer, 1992 yılında nikah masasına oturup 2004 yılında da boşanmışlardı. Ayrılığın ardından arkadaş kalan iki usta isim, yıllar sonra tiyatro oyununda bir araya geldi. İkili, 2023'te Kel Şarkıcı adlı oyunu sahneleyecek.

AYNI SAHNEDE BİR ARAYA GELECEKLER

Zuhal Olcay, Instagram hesabından oyunun afişini paylaşarak müjdeli haberi duyurdu. Oyun Atölyesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer tekrar aynı sahnede… Kel Şarkıcı 2023'de Oyun Atölyesi'nde…" ifadeleri kullanıldı.

2004 yılında boşanan Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, aynı oyunda oynayacak

OYUN ATÖLYESİ'Nİ BİRLİKTE KURMUŞLARDI

Oyun Atölyesi, Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer tarafından 1999 yılında kurulmuştu. Tiyatronun Kadıköy'deki sahnesi 04 Nisan 2002'de Anthony Horowitz'in Ermişler ya da Günahkârlar (Mindgame) adlı oyunu ile seyircisine 'merhaba' demişti.

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Haluk Bilginer, Zuhal Olcay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2004 yılında boşanan Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, aynı tiyatro oyununda buluştu - Son Dakika


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