Aşkları Sona Erdi! İşte İlk Açıklama... - Son Dakika
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Aşkları Sona Erdi! İşte İlk Açıklama...

01.10.2022 16:14
Aşkları Sona Erdi! İşte İlk Açıklama...

2010 yılında katıldığı Survivor yarışmasında şampiyon olan Merve Oflaz, uzun süredir iş insanı Allan Hakko ile aşk yaşıyordu. Ünlü çiftten kötü haber geldi. İşte detaylar...

Son olarak Arka Sokaklar'da Bahar Komseri canlandıran Merve Oflaz, iş insanı sevgilisi Allan Hakko'dan ayrıldı.

Aşkları Sona Erdi! İşte İlk Açıklama...

Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi sürdüren ikili, yan yana çektirdikleri fotoğrafları kaldırdı.

"ARKADAŞ OLARAK GÖRÜŞÜYORUZ"

Ayrılık sonrası HT Kulüp'e konuşan Hakko, "Merve ile olan iki buçuk yıllık beraberliğimizi dostça bitirdik. Ama arkadaşlığımız devam ediyor. Arada hiçbir sorun yok. Çok düzgün ve seviyeli başladığımız ilişkimiz aynı şekilde son buldu. Hala arkadaşça görüşüyoruz" dedi.

MERVE OFLAZ KİMDİR?

Merve Oflaz (d. 23 Mayıs 1988, İstanbul), Türk oyuncudur. Survivor Türkiye yarışmasını kazandıktan sonra Türkiye çapında ün kazanmıştır. Ayrıca Survivor yarışma tarihinin tek kadın şampiyonudur.

Merve Oflaz, 2011 yılında Show TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ayşe Hatun rolünü canlandırmıştır. Kalbim 4 Mevsim isimli dizide başrol oyuncularından Aslı karakterini canlandırmıştır. 2012'de ise cumartesi akşamları Survivor ana yarışması öncesi çocuklar için yapılan yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır.

2 sene boyunca Molped reklam kampanyasının yüzü olmuştur. Laçin Ceylan'dan drama eğitimini almış Gökhan Telkenar'dan diksiyon eğitimini tamamlamıştır. Eric Morrisin atölyesine katılarak çalışma imkanı bulmuştur. Not Defteri adlı gençlik dizisinde İclal Hoca karakterini canlandırmıştır. Craft Atölyede koçluk yardımı almıştır. Star TV'de Güzel Köylü isimli diziye Oya karakteriyle konuk olmuştur.

Merve Oflaz 22 Şubat 2015'te yayına başlayan Survivor All-Star'da tekrar Survivor deneyimi yaşamıştır 7. haftada Survivor heyecanına veda etmiştir. Yarışma sonrası Atv'de yayınlanan Eve Dönüş isimli dizide başrollerden biri olan İpek karakterine hayat vermiştir. Atv ekranlarında yayınlanan Rengarenk adlı dizide Selin Şekerci ve Kaan Taşaner'le başrolü paylaşmıştır. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide 2017 yılından beri Bahar Komiseri canlandırmaktadır.

ALLAN HAKKO KİMDİR?

Jeff-Carole Hakko çiftinin oğlu olan iş insanı Allan Hakko, dünyaca ünlü bir markanın veiahtıdır. Aile sanıldığının aksine Vakko markasının sahibi değildir. Allan Hakko'nun, Romina Hakko Garih ve Pia Hakko Yeşil adında iki kız kardeşi vardır.

Allan Hakko uzun bir süredir oyuncu Merve Oflaz ile aşk yaşıyor.

Merve Oflaz, bir yılı aşkın süredir iş insanı Allan Hakko ile aşk yaşıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Merve Oflaz, Allan Hakko, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşkları Sona Erdi! İşte İlk Açıklama... - Son Dakika

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