Sevgilisiyle Sarmaş Dolaş Görüntülendi! - Son Dakika
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Sevgilisiyle Sarmaş Dolaş Görüntülendi!

06.09.2022 13:59
Sevgilisiyle Sarmaş Dolaş Görüntülendi!

2020 yılında Berk Oktay ile olaylı evliliği sona eren Merve Şarapçıoğlu, aradığı aşkı kısa sürede buldu. da aşkı buldu. İşte Şarapçıoğlu'nun yeni sevgilisi...

Merve Şarapçıoğlu, 2017'de evlendiği oyuncu Berk Oktay'dan Şubat 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı.

İŞ İNSANIYLA AŞK YAŞIYOR

Merve Şarapçıoğlu sonunda aradığı aşkı buldu. Şarapçıoğlu, gönlünü iş insanı Mehmet Yahya'ya kaptırdı.

SARMAŞ DOLAŞ DANS!

Merve Şarapçıoğlu ile sevgilisi Mehmet Yahya önceki akşam sarmaş dolaş dans etti. (Posta)

MERVE ŞARAPÇIOĞLU KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Merve Şarapçıoğlu ilk ve orta öğreniminin ardından, üniversite eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 2010 yılında tanıştığı oyuncu Berk Oktay ile 2016 yılında evlenmişti. İkili, 2020'de boşandı.

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Kaynak: Snob Magazin

Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevgilisiyle Sarmaş Dolaş Görüntülendi! - Son Dakika

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