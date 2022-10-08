Masterchef Yarışmacısından Olay Sözler! - Son Dakika
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Masterchef Yarışmacısından Olay Sözler!

08.10.2022 12:22
Masterchef Yarışmacısından Olay Sözler!

2020 yılında MasterChef Türkiye'de mücadele eden Kayhan Özekin, Etiler'de 10 bin TL'ye bulaşıkçı bulamadığını söyleyerek isyan etti. Özekin, "MasterChef olarak gelmişim bulaşık yıkıyorum. Arda Turan gibi kariyerimiz var, gittikçe geri gidiyoruz" dedi. İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasına katılan ve renkli kimliğiyle tanınan Kayhan Öztekin, sosyal medya hesabından Etiler'de çalıştığı mekan için bulaşıkçı bulamadıklarını söyleyerek sitem etti.

"10 BİN TL'YE BULAŞIKÇI BULAMIYORUZ"

Bulaşık yıkarken video çeken Kayhan Öztekin, "Etiler'in göbeğinde 10 bin TL maaşa çalışacak bulaşıkçı bulamıyoruz. Adam aramış beni, 9'da gelir 5'de çıkarım.

Sabah alırsın akşam bırakırsın, Cumartesi çalışmam, pazar çalışmam, çöp atmam" dedi.

"KARİYERİM GERİYE GİDİYOR"

İçinde bulunduğu duruma tepki gösteren Öztekin, sözlerine şöyle devam etti: "Ben anlamadım abi. Manchester'dan Ronaldo'yu, PSG'den Mbappe'yi alsak sözleşmesinde bu kadar ağır şartlar yok. Ben MasterChef olarak gelmişim bulaşık yıkıyorum.

Yarışmadan sonra ne kadar hayatımız değişti. Arda Turan gibi kariyerimiz var, gittikçe geri gidiyoruz. Ben anlamadım ki."

MASTERCHEF KAYHAN ÖZEKİN KİMDİR?

35 yaşında olan Kayhan Özekin Trabzonlu. MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer almıştır.

MasterChef Kayhan Turizm ve Otelcilik Lisesi mezunu ve garsonluk yapıyor. 2017 yılında Yemekteyiz'de de yarışan Kayhan Özekin sunuma çok önem verdiğini vurgulamış, söylemleri ile dikkat çekmişti. Yarışmacı Ben Bilmem Eşim Bilir yarılmasına da katılmıştı.

Özekin evli ve bir çocuğu var.

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Kaynak: Snob Magazin

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