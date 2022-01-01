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2022 yılına yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş girdi! - Son Dakika

2022 yılına yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş girdi!

01.01.2022 15:12
2022 yılına yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş girdi!

Geçtiğimiz aylarda Şef Yağız İzgül'den ayrılan oyuncu Bestemsu Özdemir, 2022'ye yeni sevgilisiyle girdi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta Etiler'de görüntülenen güzel oyuncu, "Hayatımda bambaşka biri var. Onun adını bile anmayalım. İlişki yaşadığım kişi tanıdık biri değil." diyerek şaşırtmıştı.

Özdemir, 2022 yılına yeni sevgilisiyle girdi.

"2021'İ ÇOK GÜZEL BİTİRDİM"

Sevgilisinin ismini açıklamayan Özdemir, "2021'i bu kadar güzel bitireceğim bu yılın bana bu kadar güzellikler getireceği aklımın ucundan bile geçmezdi sanırım. Hayatım boyunca güzelliklerle hatırlayıp, anlatacağım hep ayrı bir yeri olan yıl bu yıl olacak… 2022 bana daha da güzel şeylerle gelmeni bekliyorum ve hepimiz herkes için çok güzel bir yıl diliyorum" dedi.

Özdemir'in yeni sevgilisinin kimliği merak konusu oldu.

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu; ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Sakarya Fırat dizisi ile yaşadı. Güzel oyuncu; Güvercin, Ege'nin Hamsizi, Meryem ve İçerde gibi sevilen yapımlarda rol aldı.

2022 yılına yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş girdi!
2022 yılına yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş girdi!
2022 yılına yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş girdi!
2022 yılına yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş girdi!

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Bestemsu Özdemir, Etiler, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 2022 yılına yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş girdi! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 2022 yılına yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş girdi! - Son Dakika
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