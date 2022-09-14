Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid aşkı belgelendi! Ünlü çift kulak kulağa kameralara yansıdı - Son Dakika
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Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid aşkı belgelendi! Ünlü çift kulak kulağa kameralara yansıdı

14.09.2022 14:28

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 25 yaş üstü kadınlarla birlikte olmamam kuralını bozdu. Uzun süredir aşk yaşadığı iddia edilen 27 yaşındaki model Gigi Hadid ile sarmaş dolaş görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde model Camila Morrone ile 4 yıllık birlikteliğine son veren Leonardo DiCaprio, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Oscar ödüllü oyuncunun bir süredir dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile yaşadığı iddia edildi.

PARTİDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Haklarındaki aşk iddiasına bu zamana kadar sessiz kalan ikili, önceki akşam New York'taki bir partide samimi şekilde görüntülendi. Birbirini yakınlaşarak sohbet eden ikilinin ilişkilerini ağırdan aldığı ve birbirini tanımaya devam ettiği öğrenildi.

Aşk yaşadıkları konuşulan Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid, sarmaş dolaş görüntülendi

25 YAŞ ÜSTÜ KADINLARLA BİRLİKTE OLMUYOR

Bu zamana kadar birlikte olduğu kadınlarla sık sık adından söz ettiren DiCaprio, 25 yaş üstü kadınlarla ilişki yaşamıyordu. Oyuncunun 2017'den beri birlikte olduğu Camila Morrone yakın zamanda 25 yaşına girmişti. Modelin 25 yaşını geçmesinin ardından gelen ayrılık haberi, oyuncunun 25 yaş üstü kadınlarla çıkmadığı teorisini güçlendirmişti.

GIGI HADID İÇİN YAŞ KURALINI YIKTI

Bu zamana kadae 25 yaş üstü kadınlarla birlikte olmayan oyuncu, 27 yaşındaki Gigi Hadid için bu kuralı yıktı. DiCaprio, daha önce 23 yaşındaki model Gisele Bünchen ve 25 yaşındaki Bar Refaeli ile yollarını ayırmıştı.

Aşk yaşadıkları konuşulan Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid, sarmaş dolaş görüntülendi
Aşk yaşadıkları konuşulan Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid, sarmaş dolaş görüntülendi
Aşk yaşadıkları konuşulan Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid, sarmaş dolaş görüntülendi
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Leonardo Di Caprio, Gigi Hadid, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid aşkı belgelendi! Ünlü çift kulak kulağa kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid aşkı belgelendi! Ünlü çift kulak kulağa kameralara yansıdı - Son Dakika
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