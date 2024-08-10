3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi

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İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü türkücü, yaklaşık bin 500 kişiye müzik ziyafeti sundu. Sahne almadan hemen önce basın mensuplarıyla bir araya gelerek ufak bir röportaj veren ünlü türkücü, ailesiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

"HEP BİTTİ EVLİLİKLERİ"

Aile hayatının bu zamana kadar hep geri planda olduğunu ifade eden Yıldızhan, "Ben iş insanıyım aynı zamanda ama sahneler haricinde mesleğimi hiç göstermedim. Son zamanlarda siz yakaladınız birkaç kere. Çok güzel bir ailem var, bugüne kadar muhafaza ettim hep. Rahat bir hayat yaşamak istiyorum, yaşlandık artık. Çok güzel bir ailem var benim. Eksiden ailesi ile yaşantısını bir yerlerde gösterenlerin hep aile hayatı bitti. Hepsine söyledim zamanında, hep bitti evlilikleri. Bazı özel şeyleri ayrı yaşamak lazım. Gece çalışmıyorum artık kolay kolay. Sahnelere arada çıkıyorum ve çok keyif alarak yapıyorum" ifadelerine yer verdi.

"OĞLUM, EN FAZLA 3 ÇOCUK YAPSIN"

Ajda Yıldızhan ile 23 yıldır evli olan sanatçı, yakın zamanda oğlu Mustafa'nın evleneceğini belirterek, " İzmir'de deniz kenarında, güzel bir yerde oğlumun düğününü yapacağız. Bana gelen misafirler sahne almamı isteyecek ama bir baba oğlunun düğününde sahne almamalı. Sadece misafirleri kırmamak için belki 1-2 şarkı söylerim. Kim sahne alacak henüz bilmiyoruz. Dede olmaya da tabii ki hazırım. Torunumun olmasını isterim, yavrumun yavrusunu sevmek istiyorum. En fazla üç çocuk yapsınlar isterim çünkü çocuklarıyla ilgilenebilsinler. Onlar ben değiller, ben onları çok iyi yetiştirmeye çalışıyorum. Çoğu zaman çocuklara vakit ayırmayı kaçırdım, onlar kaçırmasınlar. Eşlerine ve çocuklarına zaman ayırsınlar isterim" şeklinde konuştu.

AJDA PEKKAN'A DESTEK

'Süperstar' lakaplı Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava konserinde protokol seyircileri sahnesi bitmeden kalkınca sinirlenmişti. İzzet Yıldızhan, "Ajda Pekkan haklıdır. Bir sanatçı en çok ön taraftaki seyirci erkenden kalkıyorsa, orası boş kalıyorsa demoralize olur. Ajda Hanım'ın içinden geldiği gibi davranması da çok güzel. Kendisini tebrik ediyorum. Doğru olanı yapmış" ifadelerini kullandı.