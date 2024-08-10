3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi

3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi

Üç farklı kadından toplamda dokuz çocuğu olan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, yakın zamanda oğlunun düğünü olduğunu belirterek "En fazla üç çocuk yapsınlar isterim çünkü çocuklarıyla ilgilenebilsinler. Onlar ben değiller" dedi.

10.08.2024 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü türkücü, yaklaşık bin 500 kişiye müzik ziyafeti sundu. Sahne almadan hemen önce basın mensuplarıyla bir araya gelerek ufak bir röportaj veren ünlü türkücü, ailesiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

"HEP BİTTİ EVLİLİKLERİ"

Aile hayatının bu zamana kadar hep geri planda olduğunu ifade eden Yıldızhan, "Ben iş insanıyım aynı zamanda ama sahneler haricinde mesleğimi hiç göstermedim. Son zamanlarda siz yakaladınız birkaç kere. Çok güzel bir ailem var, bugüne kadar muhafaza ettim hep. Rahat bir hayat yaşamak istiyorum, yaşlandık artık. Çok güzel bir ailem var benim. Eksiden ailesi ile yaşantısını bir yerlerde gösterenlerin hep aile hayatı bitti. Hepsine söyledim zamanında, hep bitti evlilikleri. Bazı özel şeyleri ayrı yaşamak lazım. Gece çalışmıyorum artık kolay kolay. Sahnelere arada çıkıyorum ve çok keyif alarak yapıyorum" ifadelerine yer verdi.

3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi

"OĞLUM, EN FAZLA 3 ÇOCUK YAPSIN"

Ajda Yıldızhan ile 23 yıldır evli olan sanatçı, yakın zamanda oğlu Mustafa'nın evleneceğini belirterek, " İzmir'de deniz kenarında, güzel bir yerde oğlumun düğününü yapacağız. Bana gelen misafirler sahne almamı isteyecek ama bir baba oğlunun düğününde sahne almamalı. Sadece misafirleri kırmamak için belki 1-2 şarkı söylerim. Kim sahne alacak henüz bilmiyoruz. Dede olmaya da tabii ki hazırım. Torunumun olmasını isterim, yavrumun yavrusunu sevmek istiyorum. En fazla üç çocuk yapsınlar isterim çünkü çocuklarıyla ilgilenebilsinler. Onlar ben değiller, ben onları çok iyi yetiştirmeye çalışıyorum. Çoğu zaman çocuklara vakit ayırmayı kaçırdım, onlar kaçırmasınlar. Eşlerine ve çocuklarına zaman ayırsınlar isterim" şeklinde konuştu.

3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi

AJDA PEKKAN'A DESTEK

'Süperstar' lakaplı Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava konserinde protokol seyircileri sahnesi bitmeden kalkınca sinirlenmişti. İzzet Yıldızhan, "Ajda Pekkan haklıdır. Bir sanatçı en çok ön taraftaki seyirci erkenden kalkıyorsa, orası boş kalıyorsa demoralize olur. Ajda Hanım'ın içinden geldiği gibi davranması da çok güzel. Kendisini tebrik ediyorum. Doğru olanı yapmış" ifadelerini kullandı.

İzzet Yıldızhan, Çocuk, Ünlüler, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bilgehan Göktürk: İzzet Yıldızhan ın ya da sülalesinin ne kadar çocuk sahibi olduğu bizi ilgilendirmiyor... 22 2 Yanıtla
  • Murat Kor: helal olsun 8 11 Yanıtla
  • Veysi Karaman: sen yaparken iyi 3 hatun 9 bebe izo :)) 14 3 Yanıtla
  • Necati Kaya: Biden'in rakibi Trump' a söylediği söz geldi aklıma.Hani şu kedili söz. 8 0 Yanıtla

16:30 Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı
14:36 Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
14:33 Olimpiyatlar’ın en şanssızı Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti Olimpiyatlar'ın en şanssızı! Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti
13:28 Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti
13:07 İsrail, El-Tabin Okulu’na yönelik saldırıda 907’şer kilogramlık 3 bomba kullandı İsrail, El-Tabin Okulu'na yönelik saldırıda 907'şer kilogramlık 3 bomba kullandı
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
01:41 Ahlat’ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi Ahlat'ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi
00:39 Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu Dehşet anları anbean kamerada Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu! Dehşet anları anbean kamerada
00:18 “Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor“ iddialarına büyükelçiden açıklama var "Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor" iddialarına büyükelçiden açıklama var
23:42 Mauro Icardi’den çok konuşulacak 5. yıldız ve Batshuayi sözleri Mauro Icardi'den çok konuşulacak 5. yıldız ve Batshuayi sözleri
23:11 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024’te gümüş madalya kazandı Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
23:02 Aynı iş yerine ikinci saldırı Önce “Çekilin“ diye bağırdı sonra kurşun yağdırdı Aynı iş yerine ikinci saldırı! Önce "Çekilin" diye bağırdı sonra kurşun yağdırdı
22:49 Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor’u 2-1 yendi Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi
22:37 Mutlaka görmeniz lazım Süper Lig’de yeni sezonun ilk golü Hatayspor’dan Mutlaka görmeniz lazım! Süper Lig'de yeni sezonun ilk golü Hatayspor'dan
22:17 Türk futbolu böyle rezillik görmedi Yayıncı kuruluş, 1. Lig’in açılış maçını cep telefonuyla çekti Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig'in açılış maçını cep telefonuyla çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 17:17:56. #1.13#
SON DAKİKA: 3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement