İzel şarkı söylediği esnada bir anda fenalaştı. Sahnede fenalaşıp bayılan İzel'in yardımına Çelik ve Ercan yetişti. O anlar Fethiye Ölüdeniz 1200 Rakım Sahnesi'nde İzel-Çelik-Ercan'ı dinlemeye gelen seyirciler tarafından kaydedildi.

Özledim", "İşte Yeniden" ve "Dönmelisin" gibi şarkılarla 90'lı yıllara damga vuran, albüm satışları rekor kıran efsane müzik grubu İzel-Çelik-Ercan, 30 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelmişti.

Kaynak: Snob Magazin

Fethiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › İzel Korkuttu! Sahnede Bir Anda Yere Yığıldı - Son Dakika

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