35. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nde Unutulmaz Bir Gece

17.08.2025 10:21  Güncelleme: 10:26
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nde Merve Özbey ve Hasan Yılmaz sahne alarak binlerce vatandaşa müzik dolu bir gece yaşattı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nde sahne alan Merve Özbey ve Hasan Yılmaz, şarkılarıyla binlerce vatandaşa unutulmaz bir gece yaşattı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali devam ediyor. Festivalin 3'üncü gününde gerçekleştirilen konserde ünlü şarkıcı Merve Özbey ve Hasan Yılmaz sahne aldı. Gece saatlerine devam eden konserde iki sanatçı, sevilen şarkılarıyla alanı doldurmaz binlerce vatandaşa unutulmaz bir gece yaşattı. Renkli görüntülere sahne olan konserde Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sarımsaklarla yapılan taçları Merve Özbey ve Hasan Yılmaz'a taktı.

Konserle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Arslan, "Binlerce hemşerimizin coşkuyla eşlik ettiği konserlerde, müzik dolu unutulmaz bir gece yaşadık. Festivalimizin simgesi olan beyaz tacımızı sanatçılarımıza takdim ederek, bu özel anı taçlandırdık. Çünkü Taşköprü Sarımsağı sadece 70 derde deva değil, aynı zamanda sahnelerin de parlayan yıldızı oluyor" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hasan Yılmaz, Etkinlikler, Merve Özbey, kastamonu, Festival, Taşköprü, Magazin, Kültür, Sanat, Yaşam, Müzik, Son Dakika

09:03
