37 yıl sonra yeniden çekilen Dune filmlerinin arasındaki farklar
20.11.2021 14:53
Frank Herbert'in kült bilimkurgu serisinden Denis Villeneuve imzasıyla sinemaya uyarlanan Dune filmi ilk 1984 yılında çekildi. Film yeni versiyonuyla 2021 yılında yeniden beyazperdede izleyicisiyle buluştu.
Kadrosunda Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa ve Zendaya Coleman gibi isimlerin yer aldığı Dune filmi 22 Ekim'de vizyona girdi. David Lynch tarafından daha önce 1984 yılında çekilen ilk Dune filmi ile bu sene vizyona giren film arasındaki benzerlikler ise izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.
Şakir Yıldız ise Tekmoloji Sinema isimli YouTube kanalında iki film arasındaki aynı sahneleri yayınladı.
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