#39;mührü Musallat-Perihan' Vizyonda! - Son Dakika
Üye Girişi

#39;mührü Musallat-Perihan' Vizyonda!

18.06.2022 13:21
#39;mührü Musallat-Perihan' Vizyonda!

Yönetmenliğini Metin Kuru'nun yaptığı Mührü Musallat-Perihan adlı film vizyona girdi. 9 farklı ülkede özel gösterim yapan ve adından övgü ile söz ettiren film, korkuseverlerle buluştu. Filmin oyuncu kadrosunda; Ercan Özdal, Sena Yıldız, Mehmet Güneş ve Selahattin Taşdöğen gibi isimler yer alıyor. İşte detaylar...

Bir şeytan çıkarma ayini esnasında hayatını kaybeden Perihan'ın ölümünü araştırmaya gelen sosyoloji öğrencilerinin başlarına gelen spritüel olayları konu alan 'Mührü Musallat-Perihan' adlı filmin galası, çekimlerin gerçekleştirildiği Hendek'te yapıldı.

Senaryosunu Tolga Aydın ve Bulut Tar'ın yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Ercan Özdal, Sena Yıldız, Mehmet Güneş, Selahattin Taşdöğen, Ebru Şahin ve Nilüfer Aydan yer alıyor.

Üçüncü Dünya ve Arınma Seansı filmlerinin yönetmeni Metin Kuru'nun yönetmenliğini yaptığı film Ağustos ayında Ortadoğu ve Almanya'da da gösterime girecek.

YORUMLAR
500
Kaynak: Snob Magazin

Selahattin Taşdöğen, Mehmet Güneş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin #39;mührü Musallat-Perihan' Vizyonda! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 13:28:32. #1.11#
SON DAKİKA: #39;mührü Musallat-Perihan' Vizyonda! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement