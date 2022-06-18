Üçüncü Dünya ve Arınma Seansı filmlerinin yönetmeni Metin Kuru'nun yönetmenliğini yaptığı film Ağustos ayında Ortadoğu ve Almanya 'da da gösterime girecek.

Kaynak: Snob Magazin

Selahattin Taşdöğen, Mehmet Güneş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › #39;mührü Musallat-Perihan' Vizyonda! - Son Dakika

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