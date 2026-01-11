450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından kendisine gelen dikkat çekici bir mesajı takipçileriyle paylaştı. Altuğ'un paylaştığı mesajda bir takipçisinin, zor durumda olduğunu belirterek 450 bin TL talep ettiği görüldü.

"BENCE SAYI SAYMAYI BİLMİYOR"

Söz konusu mesajı yayınlayan Altuğ, yaşadığı şaşkınlığı esprili bir dille dile getirdi. Ünlü oyuncu paylaşımına, "Yani zor durumda elbet, anlarım. Ama birinden bu kadar rahat para istemek? Bence sayı saymayı bilmiyor" notunu düştü.

HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

Pınar Altuğ'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranlarını da resmen ikiye böldü. Kimi kullanıcılar Altuğ'u haklı bulduklarını belirten yorumlar yaparken, kimileri de yardım etmesi gerektiği konusunda görüş bildirdi.