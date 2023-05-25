65 yaşındaki Sharon Stone, bikinili fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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65 yaşındaki Sharon Stone, bikinili fotoğrafını paylaştı

25.05.2023 22:07

'Temel İçgüdü' filmiyle tanınan 65 yaşındaki başarılı oyuncu Sharon Stone, bikinili pozu ile gündeme oturdu. Sosyal medya kullanıcıları, yıldız oyuncuyu 'yaşsız güzel' olarak tanımladı.

Ünlü aktris Sharon Stone'un sosyal medya paylaşımı olay oldu. Instagram'da 3.7 milyon takipçisi olan 65 yaşındaki Stone, bikinili fotoğrafını 'Yaza hazırım' notuyla paylaştı.

65 yaşındaki Sharon Stone, bikinili fotoğrafını paylaştı

"SEN BİR İKONASIN!"

Instagram'da çoğu olumlu olan yorumların bazıları şu şekilde: "Sen bir kraliçesin. Bu kadar çekici olduğunu düşünmezdim", "Bize sorarsan; sen bir ikonasın!", "Sana saplantılıyım!", "Hangi yaşta olursan ol mükemmel görünüyorsun. Yolunda devam et ve eleştirenlere kulak asma. Mükemmel, sağlıklı ve fit görünüyorsun."

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65 yaşındaki Sharon Stone, bikinili fotoğrafını paylaştı 65 yaşındaki Sharon Stone, bikinili fotoğrafını paylaştı

Sharon Stone, Hollywood, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 65 yaşındaki Sharon Stone, bikinili fotoğrafını paylaştı - Son Dakika


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