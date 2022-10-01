Filmde evladını kaybetmiş anneyi canlandırdığını ifade eden Aslıhan Güner, "Ben evladını kaybetmiş anneyi canlandırırken, o sahneler çekildiği sırada babamı kaybettim. O yüzden benim için hiç kolay olmadı. Acımı yüreğime gömerek oynadım." dedi.