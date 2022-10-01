Acımı Yüreğime Gömerek Oynadım - Son Dakika
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Acımı Yüreğime Gömerek Oynadım

01.10.2022 02:14
Acımı Yüreğime Gömerek Oynadım

7 Ekim'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan 'Komutan' filminin basın toplantısı önceki gün Watergarden İstanbul'da gerçekleşti.

Filmde evladını kaybetmiş anneyi canlandırdığını ifade eden Aslıhan Güner, "Ben evladını kaybetmiş anneyi canlandırırken, o sahneler çekildiği sırada babamı kaybettim. O yüzden benim için hiç kolay olmadı. Acımı yüreğime gömerek oynadım." dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

Aslıhan Güner, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acımı Yüreğime Gömerek Oynadım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Acımı Yüreğime Gömerek Oynadım - Son Dakika
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