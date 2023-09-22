8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı ortaya çıktı - Son Dakika

8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı ortaya çıktı

8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel\'in zayıflama sırrı ortaya çıktı
Son Güncelleme: 22.09.2023 08:59

Üçüncü bebeğini dünyaya getirdikten bir süre sonra hamilelik kilolarını hızla veren Bergüzar Korel, 8 ayda 20 kilo verdi. Oyuncu, sağlıklı beslenmenin yanı sıra günde 2 saat yürüyüş yaparak 1 saat de yüzdü. Ünlü isim aynı zamanda üst bedeninin daha toplu durması için de meme küçültme ameliyatı oldu.

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010 yılında oğlu Ali'yi, 2020 yılında Han'ı 2021'de de kızı Leyla'yı kucağına aldı. Yıllar içinde sık sık kilo alıp veren Bergüzar Korel, 8 ayda 20 kilo verdi. Korel'in bu süre zarfında sağlıklı beslendiği, yürüyüş yaptığı ve günde 1 saat yüzdüğü ortaya çıktı.

MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI OLDU

Hızla kilo verdiği için mide ameliyatı olduğu düşünülen Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı öğrenildi. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, 8 ayda ameliyatsız 20 kilo veren oyuncu, yaz boyunca günde 2 saat yürüyüş yaptı ve 1 saat yüzdü. Sağlıklı beslenmesine özen gösteren ve bir diyetisyenin reçetesine göre beslenen Korel, setlere dönmeden önce bir de meme küçültme ameliyatı oldu. Ünlü oyuncu ameliyatın ardından üst bedeni de daha toplu ve zayıf görünmeye başladı.

Bergüzar Korel, 3. Sayfa, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin 8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı ortaya çıktı - Son Dakika
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