Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi - Son Dakika
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Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi

25.08.2022 16:35

Al Sana Haber programı moderatörü Gökay Kalaycıoğlu, 80'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Harika Avcı'nın gizli hasta ismi kullanarak siroz tedavisi gördüğünü ileri sürdü.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Harika Avcı'nın sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. YouTube'da yayınlanan Al Sana Haber programının moderatörü Gökay Kalaycıoğlu, bugünkü canlı yayında Avcı'nın karaciğer yetmezliğiyle bağlı siroza yakalandığını duyurdu.

"SİROZ TEDAVİSİ GÖRÜYOR"

Geçtiğimiz günlerde "Öldü" diye haberleri çıkan Harika Avcı'nın hastalıkla mücadele ettiğini söyleyen Kalaycıoğlu, "Harika Avcı siroz teşhisiyle hastanede yatıyor. Dualarımız Harika Avcı için. Haftanın 7 gününü hastanede geçirmiyor, belli günlerde gidip tedavi oluyor. Hastanede de gizli hasta ismiyle tedavi görüyor. Herhangi bir insanın rehin aldığı pozisyonda değil. Uzun süredir görmediğimiz için kaygılarımız vardı. Son durumu da bu şekilde" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu kötü haberi verdi: Harika Avcı hastanede siroz tedavisi görüyor

HARİKA AVCI ÖLÜM HABERLERİNE ÖFKE KUSTU

Geçtiğimiz günlerde hakkındaki ölüm haberiyle sitem eden Harika Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Görüntüme para ödülü koyan, beni öldü olarak haber yapıp eğlenen zavallılar. Sizler nasıl bir omurgasızsınız? Her lafınız yalan. Bu kadın nasıl oldu da çekti kendini? Arkamdan iş çevirenler, kuyumu kazanlar çok oldu. Yüreğiniz varsa sebep olanları bulun çıkarın. Gerçekleri verin."

Gökay Kalaycıoğlu kötü haberi verdi: Harika Avcı hastanede siroz tedavisi görüyor
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Son Dakika Magazin Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi - Son Dakika
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