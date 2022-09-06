İEF Çim Konserleri 'diva'yı Ağırladı - Son Dakika
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İEF Çim Konserleri 'diva'yı Ağırladı

06.09.2022 19:59
İEF Çim Konserleri 'diva'yı Ağırladı

91. İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri'nde Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı olarak nitelendirilen Bülent Ersoy sahne aldı. Şarkılarını kendisini izlemeye gelen binlerce kişiyle seslendiren Ersoy, performansıyla büyük beğeni kazandı. Ersoy "Çok müstesna bir kent" diye tanımladı.

İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. 2-11 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta devam eden fuarda, Çim Konseri sahnesinin son konuğu Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy oldu. "Bir Ben Bir Allah Biliyor" şarkısıyla konserine başlayan Ersoy'a, alanı doludan binlerce müziksever eşlik etti.

İlk şarkısının ardından konseri dinlemeye gelenlere hitap eden Ersoy, "Helal mi? Helal. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. İzmir'i pek severim. İzmir çok müstesna bir kent. Kimsenin kimseye nedir, ne değildir, nasıl olmalıdır, acaba böyle olmayaydı… duyguları düşünceleri olmayan, hayatı herkesin kendi rahat ettiği doğrultuda yaşadığı ve bu yaşamdan da rahatsız olmayan mantalitede bir şehirdir İzmir. Ne güzeldir ki İzmir'deyiz" dedi.

İzmirlileri nostaljik bir yolculuğa çıkaran Bülent Ersoy büyük beğeni topladı. Dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan müziğin güçlü sesi, performansıyla göz doldurdu. Yoğun ilgi ile karşılaşan sanatçı dinleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu. 2 saate yakın bir süre sahnede kalan Ersoy, İzmirli müzikseverlere ilgileri nedeniyle teşekkür etti.

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Kaynak: Snob Magazin

Çocuk İzleme Merkezi, Bülent Ersoy, İzmir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İEF Çim Konserleri 'diva'yı Ağırladı - Son Dakika

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