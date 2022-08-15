Sevgilisiyle fotoğraf paylaşan güzel voleybolcu Zehra Güneş'in elleri olay oldu - Son Dakika
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Sevgilisiyle fotoğraf paylaşan güzel voleybolcu Zehra Güneş'in elleri olay oldu

15.08.2022 14:33
Sevgilisiyle fotoğraf paylaşan güzel voleybolcu Zehra Güneş'in elleri olay oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılı sporcusu Zehra Güneş, özel hayatıyla da gündemi meşgul ediyor. Sevgilisiyle aşk dolu bir poz veren Zehra Güneş, doğal güzelliği ve elleriyle dikkat çekti.

Eren Dişli ile aşk yaşayan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan isimlerinden olan Zehra Güneş, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz ay katıldığı bir ödül törenindeki tarzıyla hayranlarının beğenisini toplayan Zehra Güneş, bir süredir Eren Dişli ile aşk yaşıyor.Sevgilisiyle tatil pozu veren Zehra Güneş, doğal güzelliği ve elleriyle dikkat çekti.

ELLERİNE YORUM YAĞDI

Güneş'in ellerini görenler, "Zehra'nın eli adamın kafasından büyük", "Zehra'nın ellerini ilk kez gördüm, şu an şaşkınım" ve "Sevgilisinin eli zannettim" gibi yorumlar yaptı.

Sevgilisiyle fotoğraf paylaşan güzel voleybolcu Zehra Güneş'in elleri olay oldu
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Kaynak: Snob Magazin

Zehra Güneş, voleybol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevgilisiyle fotoğraf paylaşan güzel voleybolcu Zehra Güneş'in elleri olay oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sevgilisiyle fotoğraf paylaşan güzel voleybolcu Zehra Güneş'in elleri olay oldu - Son Dakika
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