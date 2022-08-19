Pınar Yıldız, New York'ta klip çekti - Son Dakika
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Pınar Yıldız, New York'ta klip çekti

19.08.2022 10:33
Pınar Yıldız, New York'ta klip çekti

ABD'de 4 yıldır sahne alan Pınar Yıldız, New York'ta çektiği yeni klipi ile müzik dünyasına bomba gibi girdi.

ABD'de 4 yıldır sahne alan Pınar Yıldız, New York'ta çektiği yeni klipi ile müzik dünyasına bomba gibi girdi.

New Jersey eyaletinde sahne alan Türk şarkıcı Pınar Yıldız'ın, Seyhan Müzik etiketiyle 'Sabah Olmadan' adlı single çalışması, kısa bir süre önce yayınlanmasına rağmen, Amerika'da yaşayan Türkler tarafından büyük ilgi gördü.

Bu çalışmasının ardından, paylaşacağı birçok çalışmanın olduğunu söyleyen Yıldız, 20 Ağustos'ta yayınlanacak single çalışmasının da hazırlıklarının bitmek üzere olduğunu belirtti.

Pınar Yıldız, uzun süren bir eğitim sürecinin ardından 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümüne birinci olarak girdi. Mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Pedagojik Formasyonunu tamamlayan Yıldız, daha sonra İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sedat Öztoprak'tan opera şan eğitimi aldı.

Çeşitli Masterclass konserleri de veren Yıldız, 8 yıl müzik öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra yurt içi ve dışında aktif olarak çeşitli müzik platformlarında da gerek solist, gerek korist ve vokalist olarak de yer aldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Pınar Yıldız, New York'ta klip çekti - Son Dakika

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