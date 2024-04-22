ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ABD'deki Varlıklarının Satışını İçeren Tasarıyı Kabul Etti - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ABD'deki Varlıklarının Satışını İçeren Tasarıyı Kabul Etti

ABD Temsilciler Meclisi, TikTok\'un ABD\'deki Varlıklarının Satışını İçeren Tasarıyı Kabul Etti

ABD Temsilciler Meclisi, dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre, ByteDance'ın TikTok'u elden çıkarması için 6 aydan 1 yıla kadar süresi var. Tasarı, Senato'daki oylamanın ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.

22.04.2024 13:09
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ABD'nin dünya genelinde tartışmaların odağı olan sosyal medya uygulaması TikTok ile savaşı sürüyor..

ABD Temsilciler Meclisi'nde dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok'a geleceğine dair oylama yapıldı.

Tasarı kabul edildi

Mecliste yapılan oylamada, Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısı 58'e karşı 360 oyla kabul edildi.

Tasarıya göre, ByteDance'ın TikTok'u elden çıkarması için 6 aydan 1 yıla kadar süresi var.

Tasarıda, ABD Başkanı Joe Biden'ın satış konusunda ilerleme kaydedildiğini tespit etmesi halinde satış süresinin 90 gün daha uzatılabileceği de ifade edildi.

Biden'ın onayına sunulacak

Temsilciler Meclisi'nden geçen yasa tasarısı, Senato'daki oylamanın ardından Biden'ın onayına sunulacak.

"Amerikalıların telefonlarında bir casus balonudur"

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu tasarı Amerikalıları ve özellikle de Amerikalı çocukları TikTok uygulamasındaki Çin propagandasının kötü etkisinden koruyor. Bu uygulama Amerikalıların telefonlarında bir casus balonudur" dedi.

TikTok: "170 milyon Amerikalının ifade özgürlüğünü ayaklar altına alacak"

TikTok tarafından bu hafta başında yapılan açıklamada ise, "170 milyon Amerikalının ifade özgürlüğünü ayaklar altına alacak, 7 milyon işletmeye zarar verecek ve ABD ekonomisine yılda 24 milyar dolar katkıda bulunan bir platformu kapatacak bir yasak tasarısını bir kez daha araya sıkıştırmak için önemli dış ve insani yardım kılıfını kullanması talihsiz bir durumdur" ifadelerini kullanmıştı.

Biden "onaylayacağım" demişti

ABD Başkanı Biden ise, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Eğer yasayı geçirirlerse, onaylayacağım" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: Magazinkolik

Teknoloji, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ABD'deki Varlıklarının Satışını İçeren Tasarıyı Kabul Etti - Son Dakika

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