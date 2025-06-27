Abdullah Çatlı\'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim

1996 yılında gerçekleşen 'Susurluk kazası'nda vefat eden Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor. 'Çatlı' adıyla gösterime girecek olan filmde Abdullah Çatlı'yı eski futbolcu Vedat İnceefe canlandıracak.

Filmi, Kurtlar Vadisi ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yönetmeni Onur Tanve sayısız esere imza atan Türk sinamasının önemli yönetmenlerinden Ömer Faruk sorak beraber çekecek. Filmin senaryo ekibinde Tan'ın yanı sıra Meral Çatlı ve Babam Çatlı kitabının yazarı Çatlı'nın kızları Doç. Dr. Gökçen Çatlı ile öğretim görevlisi Selcen Çatlı da yer alıyor. Yakın dönemde bir milat olarak görülen susurluk kazası sonrası ismi hafızalara daha çok kazınan Abdullah Çatlı'nın hayatımerak edilen yanları ailesinin yakından inceleneceği filmin zor durumda olan sinama sektörüne ivme kazandıracağı tahmin edilyor.Filmin yapımcılığını Safe Medya Seyfi şahin yaparken vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

ÇATLI'YI FUTBOLCU OYNACAK

Filmde Çatlı'ya hayat verecek olan İnceefe, Susurluk kazasının yaşandığı yıl olan 1996'da Galatasaray'a transfer olmuştu. Abdullah Çatlı'ya benzerliği ile dikkat çeken Vedat İnceefe rol öncesi bir çok eğitim alırken aile ile yakından görüşerek role girmeye hazırlanıyor.