Açelya Akkoyun, Kartepe'de vatandaşlarla buluşacak - Son Dakika
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Açelya Akkoyun, Kartepe'de vatandaşlarla buluşacak

04.03.2022 09:48
Açelya Akkoyun, Kartepe'de vatandaşlarla buluşacak

Kartepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yazar ve dizi oyuncusu Açelya Akkoyun'u vatandaşlarla bir araya getirecek.

Kartepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yazar ve dizi oyuncusu Açelya Akkoyun'u vatandaşlarla bir araya getirecek.

Yazar ve dizi oyuncusu Açelya Akkoyun, Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlarla söyleşide bir araya gelecek. Söyleşi, 7 Mart Pazartesi Günü saat 14.00'de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Söyleşide Akkoyun, kadın ve anne olmak üzerine kadınlara bilgilendirmelerde bulunacak. - KOCAELİ

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Dünya Kadınlar Günü, Kartepe Belediyesi, Açelya Akkoyun, Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Açelya Akkoyun, Kartepe'de vatandaşlarla buluşacak - Son Dakika


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