Acun Ilıcalı'dan Flaş Şeyma Subaşı Açıklaması - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'dan Flaş Şeyma Subaşı Açıklaması

20.07.2022 15:00
Acun Ilıcalı'dan Flaş Şeyma Subaşı Açıklaması

Televizyoncu Acun Ilıcalı ile eski eşi Şeyma Subaşı'nın kızlarının velayeti ve nafaka ücreti nedeniyle Bodrum'da bir mekanda tartıştığı iddia edilmişti. Acun Ilıcalı'dan iddialara cevap geldi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir mekanda eski eşler Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı arasında nafaka ve kızının kimin yanında kalacağı konusunda gerilim yaşandığı iddia edilmişti.

"SES KAYDI VE GÖRÜNTÜ YOK"

Fenerbahçe'nin bir etkinliğine katılan Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin programının muhabiriyle ayaküstü sohbet etti.

Şeyma Subaşı ile tartıştığı yönündeki iddiayı yalanlayan Ilıcalı, "Bir deli kuyuya taş atmış, kimse çıkaramamış hikayesi oldu. Ses kaydı yok, görüntü yok, hiçbir şey yok. Bir fotoğraf ve ondan çıkan hikaye var. Böyle hikayeler tabi ki de normal. Popülerite bu tip hikayeleri de beraberinde getiriyor.

Acun Ilıcalı'dan Flaş Şeyma Subaşı Açıklaması

"BENİM YAPIMDA TARTIŞMAK YOK"

Tartışmak benim yapımda yoktur. Ne tartıştım ne de gerilim yaşadım. Şeyma bana orada heyecanlı heyecanlı bir şey anlatıyordu. Kavga etmedik, tartışmadık. Gayet güzel bir sohbet ettik. Zaten 5 dakika görüştük hepsi bu. Şeyma ile hiçbir problemimi yok, kendisi çocuğumun annesidir. Onun her zaman mutlu olmasını isterim" dedi.

Acun Ilıcalı'dan Flaş Şeyma Subaşı Açıklaması

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı kaç yaşında, nereli; Şeyma Subaşı 1990 yılında Samsun'da doğmuştur. Subaşı 32 yaşındadır.

2008 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile magazin dünyasınında dikkatini çekmeyi başaran Şeyma Subaşı yarışmanın ardından birçok ünlü tasarımcının moda defilelerinde yer almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı eğitimi almıştır. 'Var mısın Yok musun' isimli yarışmaya katılmış yarışmada 60 bin TL ödülün sahibi olmuştur. Ayrıca Yok Böyle Dans isimli yarışma programının kostüm tasarımcısı olarak da çalışmıştır. Yarışmalara katıldığı dönemde Acun Ilıcalı ile tanışmıştır. Uzun süreli birlikteliğin ardından 2017 yılında Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ile evlenmiş ancak evliliği 2018 yılında son bulmuştur. Şeyma Subaşı'nın bu evlilikten Melisa isminde bir kızı vardır.

ŞEYMA SUBAŞI ÖZEL HAYATI

Şeyma Subaşı kiminle sevgili; Şeyma Subaşı, 2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evli kaldı. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı. Şeyma Subaşı'nın bu ilişkisi de mutsuz sonla bitti.

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Acun Ilıcalı'dan eski eşi Şeyma Subaşı'yla tartıştığı iddialarına açıklama: Gayet güzel sohbet ediyorduk, onun mutlu olmasını isterim Acun Ilıcalı'dan eski eşi Şeyma Subaşı'yla tartıştığı iddialarına açıklama: Gayet güzel sohbet ediyorduk, onun mutlu olmasını isterim Şeyma Subaşı ve Ablası Kübra Açıl Hakkında Şok İddia! Şeyma Subaşı ve Ablası Kübra Açıl Hakkında Şok İddia!
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'dan Flaş Şeyma Subaşı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'dan Flaş Şeyma Subaşı Açıklaması - Son Dakika
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