Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı! Seda Ocak da Survivor All Star 2024 kadrosunda - Son Dakika

Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı! Seda Ocak da Survivor All Star 2024 kadrosunda

Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı! Seda Ocak da Survivor All Star 2024 kadrosunda
Son Güncelleme: 17.09.2023 14:02

Acun Ilıcalı, daha önce de yarışan Seda Ocak'ın Survivor All Star 2024 kadrosunda mücadele edeceğini duyurdu. Seda Ocak katıldığı sezonlarda performansıyla adından sıkça söz ettirmişti.

Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024'te yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor.Yeni sezon öncesi yarışmada yer alacak isimleri tek tek paylaşan Ilıcalı, Seda Ocak'ın da adaya gideceğini duyurdu.

YENİ SEZONA İDDİALI KADRO

Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran, Poyraz Yiğit, Merve Aydın ve geçtiğimiz senenin şampiyonu Nefise Karatay yeni sezonda yarışacağı kesinleşen isimlerden.

Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı! Seda Ocak da Survivor All Star 2024 kadrosunda

SEDA OCAK ALL STAR'DA

2024 Survivor'a iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Acun Ilıcalı kadroya bir tanıdık isim daha ekledi. Yarışmaya katılacak yeni ismi açıklayan Ilıcalı, "Seda bu sezon All Star'da ve ben de heyecanla onun yarışlarını bekliyorum." mesajını yayınladı. Seda Ocak katıldığı sezonlarda performansıyla adından sıkça söz ettirmişti.

Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı! Seda Ocak da Survivor All Star 2024 kadrosunda
Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı! Seda Ocak da Survivor All Star 2024 kadrosunda
Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı! Seda Ocak da Survivor All Star 2024 kadrosunda

Survivor All Star, Acun Ilıcalı, Star, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı! Seda Ocak da Survivor All Star 2024 kadrosunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı! Seda Ocak da Survivor All Star 2024 kadrosunda - Son Dakika
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