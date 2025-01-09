Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor! - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Geniş Video İzle

Survivor programı sırasında verilen bir reklamda dönemin en çok izlenen programlarından olan ve 2014-2017 yılları arasında TV8'de yayınlanan moda yarışması İşte Benim Stilim'in geri döndüğü açıklandı. Öykü Serter'in sunduğu, jüri koltuğunda Ivana Sert, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Nur Yerlitaş'ın oturduğu programın yeni dönem jürisi merak konusu oldu.

09.01.2025 12:19  Güncelleme: 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dönemin en çok izlenen programlarından olan İşte Benim Stilim ile ilgili heyecanlandıran bir meydana geldi. Survivor programı yayımlanırken, İşte Benim Stilim'in geri döndüğü duyuruldu.

2014-2017 yılları arasında TV8'de ekrana gelen moda yarışması İşte Benim Stilim, yayınlandığı dönemin en çok izlenen programları arasında yer alıyordu.

GERİ DÖNÜYOR!

Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen programda jüri koltuğunda Ivana Sert, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Nur Yerlitaş oturuyordu. Program ile ilgili hayranlarını heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

BAŞVURULAR BAŞLADI

Önceki akşam ekrana gelen Survivor yarışmasında, İşte Benim Stilim'in geri döndüğü ve başvuruların başladığı açıklandı. Programın yeni bölümlerinde jüri üyelerinin kim olacağı ise merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı\'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Nur Yerlitaş, Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Acun Ilıcalı, Öykü Serter, Ivana Sert, Televizyon, Magazin, Yaşam, Moda, Tv8, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Balan Guler:
    Vatana millete ne hayri. olmuş ki, işi gücü gençleri zehirlemek 214 1 Yanıtla
  • Hasan null:
    Kendini tekrarlayan çöp oldu 121 4 Yanıtla
  • Fatih Terim:
    o reyting artık zor olur, adnanın kediciği batacak 81 0 Yanıtla
  • İlyas Sarı:
    Dört gözle bekliyoruz bu saçmaliklari 63 0 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden:
    ya bu adamı hala destekliyorlar yaaaa... FB li olmama ragmen bu adamdan nfret ederim.. Kimin adamı oldugu belli oldugu zamanda anlayacak herkes 62 1 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir:
    çok lazımdı,hele bizde nasıl özlemiştik.Birde bunu birşeymiş gibi haber yapıyorsunuzya..... 63 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Acun bu ülkede mal çok olduğunu bildiği için bu içi boş programları yapıyor ve reyting alıyor gerçekten . Bunları seyreden kitleyi bir inceleyin bir çoğu ülkede kaç bölge var onu bile yanlış söyler o kadar .... 43 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Al işte gereksiz 33 0 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Acun Firarda geldi bile, efsane programı oydu. Fenerbahçe'nin kaybettiği kötü oynadığı maçlardan sonra kayboluyor 31 0 Yanıtla
  • Şahabettin Kural:
    Yetenek Sizsiniz Türkiye.. Diyecek sandım 27 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 07:30:21. #1.12#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.