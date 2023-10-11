 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya hakkında konuştu: Bizde 4-5 kat fazla para teklif ettiler gitmedi - Son Dakika

Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya hakkında konuştu: Bizde 4-5 kat fazla para teklif ettiler gitmedi

Son Güncelleme: 11.10.2023 14:00

Uzun yıllardır birlikte çalıştığı Hasan Can Kaya ile aralarında maddiyattan öte bir bağ olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Benim verdiğimden 4-5 kat fazla para teklif ettiler ama gitmedi" dedi.

YouTube kanalında yayınlanan Konuşanlar programıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, yıllar önce Acun Ilıcalı ile anlaşarak Exxen'e transfer oldu. Ilıcalı, konuk olduğu programda Kaya'nın birçok yerde yüksek fiyatlı teklifler aldığını ancak hiçbirini kabul etmediğini söyledi.

"HASAN CAN'A 1 VERİYORSAK ONA 4-5 KAT FAZLASI TEKLİF EDİLDİ"

Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Acun Ilıcalı, birlikte çalıştığı Hasan Can Kaya ve Feyyaz Yiğit hakkında samimi açıklamalar yaptı. İki isme yok yüksek teklifler geldiğini ancak onların kabul etmediğini belirten Acun Ilıcalı, şunları söyledi: "Hasan Can'ın işini 3 dakika seyrettikten sonra buluşmaya gittim. O günden beri de beraberiz. Hasan Can öyle teklifler aldı ki... Bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun, 'ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' dedi.

Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya hakkında konuştu: Bizde 4-5 kat fazla para teklif ettiler gitmedi

"TEKLİF EDİLEN PARALARA BEN ŞAŞIYORUM"

"Feyyaz Yiğit için de aynı şeyler geçerli. Burada önemli olan para değil onu kazanırsın. Ben bu iki değerli insanla ilişkiyi kurabildim ya... Teklif edilen paralara ben şaşırıyorum. Ben hiçbir zaman insanlara zorla kalsınlar demem. Bu durum aramızda bir maneviyatın olduğunun ispatıdır. Dünyadaki en büyük test paradır."

Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya hakkında konuştu: Bizde 4-5 kat fazla para teklif ettiler gitmedi

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya hakkında konuştu: Bizde 4-5 kat fazla para teklif ettiler gitmedi - Son Dakika


Son Dakika
14:03 Ay ve hafta verdiler! İşte Beşiktaş'ın seçime gideceği tarih
13:53 Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya hakkında konuştu: Bizde 4-5 kat fazla para teklif ettiler gitmedi
13:35 Yolda yürüyen kadın, kaldırımda oluşan çukura düştü
13:06 Kocaelispor'da yüz kızartan olay! Futbolcunun kolyesi çalındı, hırsız tanıdık çıktı
13:04 Bakan Işıkhan tartışmalara noktayı koydu! 5 bin liralık emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek
12:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu bir savaş değil katliamdır
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diğer partilere davet: Kapımız herkese açık
12:24 Juventus'ta neler oluyor? Nicolo Fagioli'nin İşlediği suç doğrulanırsa yıllarca futboldan men edilecek
12:23 Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilk sinyali verdi
11:54 ABD ve İsrail'e şirin görünmek isteyen bir ülke daha Gazze'deki katliama ortak olmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2023 14:21:37. #1.13#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya hakkında konuştu: Bizde 4-5 kat fazla para teklif ettiler gitmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement