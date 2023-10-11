Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya hakkında konuştu: Bizde 4-5 kat fazla para teklif ettiler gitmedi

YouTube kanalında yayınlanan Konuşanlar programıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, yıllar önce Acun Ilıcalı ile anlaşarak Exxen'e transfer oldu. Ilıcalı, konuk olduğu programda Kaya'nın birçok yerde yüksek fiyatlı teklifler aldığını ancak hiçbirini kabul etmediğini söyledi.

"HASAN CAN'A 1 VERİYORSAK ONA 4-5 KAT FAZLASI TEKLİF EDİLDİ"

Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Acun Ilıcalı, birlikte çalıştığı Hasan Can Kaya ve Feyyaz Yiğit hakkında samimi açıklamalar yaptı. İki isme yok yüksek teklifler geldiğini ancak onların kabul etmediğini belirten Acun Ilıcalı, şunları söyledi: "Hasan Can'ın işini 3 dakika seyrettikten sonra buluşmaya gittim. O günden beri de beraberiz. Hasan Can öyle teklifler aldı ki... Bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun, 'ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' dedi.

"TEKLİF EDİLEN PARALARA BEN ŞAŞIYORUM"

"Feyyaz Yiğit için de aynı şeyler geçerli. Burada önemli olan para değil onu kazanırsın. Ben bu iki değerli insanla ilişkiyi kurabildim ya... Teklif edilen paralara ben şaşırıyorum. Ben hiçbir zaman insanlara zorla kalsınlar demem. Bu durum aramızda bir maneviyatın olduğunun ispatıdır. Dünyadaki en büyük test paradır."